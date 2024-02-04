الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة والاثار تكشف تفاصيل المنصة الالكترونية للسياحة الصحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت  غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء والخاص بالإعلان عن موعد ومكان إقامة المؤتمر الدولي للسياحة الصحية والذي سيُعقد في مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وقد حضر المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي.

وشارك في المؤتمر من وزارة السياحة والآثار اسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية.

كما شارك في المؤتمر من القطاع السياحي الخاص أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وممثلين عن الغرف السياحية، وممثلي عدد من شركات السياحة المصرية.

واستهلت غادة شلبي كلمتها بنقل تحيات الوزير للحضور وتمنياته بمؤتمر موفق وناجح، مؤكدة على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف السياحة الصحية وتطويره بشقيه الاستشفائي والعلاجي، مشيرة إلى التنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان في هذا الملف، موضحة أنه سيتم اطلاق منصة إلكترونية للسياحة الصحية التي ستطلقها وزارة الصحة والسكان قريبًا ستتضمن أسماء مقدمي الخدمات السياحية من شركات السياحة ومنشآت فندقية مرخصة من وزارة السياحة والآثار للقيام بالدور اللوجيستي المطلوب لمن يرغب من هؤلاء الوافدين أو مرافقيهم للقيام برحلات سياحية بالمقصد السياحي المصري.  

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار قامت بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد، مشيرة إلى أنه يتم هذا العمل في إطار توجيهات السيد وزير السياحة والآثار.

كما أوضحت أن هذا المؤتمر يتم عقده للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، وحث الرعاة والمهتمين والمتحدثين المشاركين في المؤتمر للتقدم برؤاهم لاستعراضها ووضعها في برامج المؤتمر بما يُساهم في خروجه بتوصيات هادفه ويضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.

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