الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024 وجدول الزيادات

مرتبات
مرتبات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار زيادة المرتبات 2024 في 7 فبراير الماضي تخفيفًا على العاملين في الدولة من الزيادات المستمرة في أسعار السلع مع استمرار تحقيق معدلات التضخم أرقام قياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل قرار زيادة المرتبات 2024، وموعد تطبيقه. 

موعد زيادة المرتبات 2024

وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024  اعتبارًا من أول مارس 2024، و تصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، تحسين مستوى المعيشة.

في 7 فبراير 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور في مصر، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، كما شمل قرار زيادة المرتبات 2024 زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، و تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزداد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%.، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%،  زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بنسبة 50%.، زيادة بدل السهر والمبيت بنسبة 100%.

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بعد قرارات الرئيس.. جدول زيادة المرتبات الجديد 2024 بالدرجة الوظيفية

جدول زيادة المرتبات 2024 

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيمة زيادة المرتبات 2024، وبعد تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024، يحصل الموظف في الدرجة السادسة الذي كان يتقاضى 2500 جنيه شهريًا، سيحصل على زيادة 1500 جنيه ليصبح راتبه 4000 جنيه.

والمعلم كان يتقاضى 3500 جنيه شهريًا، سيحصل على زيادة 1200 جنيه ليصبح راتبه 4700 جنيه، والمتقاعد كان يتقاضى 2000 جنيه شهريًا، سيحصل على زيادة 300 جنيه ليصبح معاشه 2300 جنيه.

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