القمر والمشترى يزينان السماء فى مشهد فلكى بديع يرى بالعين المجردة

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إنه على مدى يومي 14 و15 فبراير الحالي سيقترن القمر مع كوكب المشترى، عملاق المجموعة الشمسية، في مشهد فلكي بديع يزين السماء يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار تادرس إلى أن الراصدين وهواة الفلك سيتمكنون من رؤية القمر والمشترى متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، وسيظلان مرئيين حتى بداية غروب المشهد بحلول الساعة 10:45 مساءً تقريبًا.

وعن مصطلح الاقتران، أوضح أستاذ الفلك أنه يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقية بينهما فهي كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

16 فبراير الحالي سيتراءى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي "بلايدس"

وفي ذات السياق، أشار الدكتور أشرف تادرس إلى أنه في 16 فبراير الحالي سيتراءى القمر مقترنًا مع الحشد النجمي "بلايدس" (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، وسيظلان مرئيين حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول منتصف الليل.

كما أضاف تادرس أن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هي 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع.