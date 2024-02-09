نقيب الأطباء: الدور المصرى محورى للقضية الفلسطينية وجاهزون للذهاب لعلاج الجرحى بمجرد وقف إطلاق النار

أكد نقيب الأطباء أمين عام الاتحاد العربي للأطباء العرب، الدكتور أسامة عبدالحي، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بعد استراتيجي لما يحدث في قطاع غزة منذ الحرب الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا البعد يتضمن تكثيف الجهود لوقف فوري لإطلاق النار وهو ما تعمل عليه القيادة المصرية منذ بداية الحرب وحتى الآن، وعدم توسيع دائرة الصراع وتحذير من ذلك.

لدينا مواقف تاريخية لمناصرة الحق الفلسطيني إقليميًا ودوليًا وعربيًا

وقال "عبدالحي"، على هامش المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة الذي عقد في الأردن، إن الدور المصري محوري مع القضية الفلسطينية منذ التاريخ ولدينا مواقف تاريخية لمناصرة الحق الفلسطيني إقليميًا ودوليًا وعربيًا، ونعمل على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن مصر لم تقف مكتوفة اليد أمام الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة ضد الأطفال والنساء وعملت ومازالت وستستمر في جهودها السياسية مع الأشقاء والشركاء الدوليين لوقف هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الجهود الإنسانية والطبية لمصر لم تتوقف وبدأت منذ الساعات الأولى للحرب ونجحت في الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة واستقبلت ومازالت المئات من المصابين.

إصرار الموقف المصري القاطع والمانع لتهجير الفلسطينيين

ولفت عبدالحي إلى أن إصرار الموقف المصري القاطع والمانع لتهجير الفلسطينيين من غزة يؤكد قوة موقف القيادة المصرية إزاء خطة التهجير الإسرائيلية، مؤكدًا أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا ونقابات وغيرها حريصة على عدم تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي.

النقابة نسقت مع مختلف الجهات للمساهمة في تقديم الدعم لأهالي غزة

وأشار إلى أن نقابة الأطباء، وباعتبارها جزءًا من الجهود المصرية، قامت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل المساهمة في تقديم الدعم لأهالي غزة ومستمرة في ذلك، منوهًا إلى أن مشاركة نقابة الأطباء بوفد رسمي في المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة بالأردن خير دليل على استمرار الدور المصري مع الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين من أجل تقديم الدعم الطبي للمصابين في القطاع.\

4 آلاف طبيب مصري سجلوا رغبتهم في المشاركة سواء داخل القطاع أو خارجه لعلاج المصابين

وكشف نقيب الأطباء عن أن هناك حوالي 4 آلاف طبيب مصري سجلوا رغبتهم في المشاركة سواء داخل القطاع أو خارجه لعلاج المصابين وحصل معظمهم على دورات تدريبيهم للتعامل مع مثل هذه الأحداث، مؤكدًا جاهزية أطباء مصر للدخول إلى غزة وتقديم الخدمات الطبية للعلاج الجرحى بمجرد وقف إطلاق النار في أي وقت.

وشدد على ضرورة وقف نزيف الدم الحالي للفلسطينيين والعمل على معالجة الجرحى وهو الأهم حاليًا وهو الدور الريادي لأطباء مصر وجاهزون لذلك فور وقف الحرب، مؤكدًا أن الهلال الأحمر المصري يقوم بدور محوري لتنظيم دخول المساعدات الإنسانية والطبية وأيضًا إمكانية دخول الأطباء فور وقف الحرب وهو ما نعمل عليه حاليا ونسق مع كل الأشقاء العرب من القطاع الصحي.

نقابة الأطباء جاهزة لتقديم الدعم البشري لتقديم الدعم للقطاع الصحي في غزة

وأوضح "عبدالحي" أن نقابة الأطباء جاهزة لتقديم الدعم البشري لتقديم الدعم للقطاع الصحي في غزة وهو جزء من إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن إقامة المستشفيات الميدانية هى الأنسب في الوقت الحالي حال وقف الحرب نظرًا لتدمير البنية التحتية الطبية على يد الاحتلال، ومن ثم بعد ذلك إعادة إعمار المراكز الطبية لأنها تحتاج إلى وقت طويل.

جميع النقابات المهنية بمصر تعمل على قلب رجل واحد وموقفها واحد هو ضرورة وقف الحرب

وحول التنسيق بين نقابات مصر بشأن تقديم الدعم لقطاع غزة، قال نقيب الأطباء أمين عام الاتحاد العربي للأطباء العرب، إن جميع النقابات المهنية بمصر تعمل على قلب رجل واحد منذ بداية الحرب وموقفها واحد هو ضرورة وقف الحرب ورفض التهجير القسري أو الطوعي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تنسيق بين النقابات ومنها نقابة الصحفيين، تعمل حاليًا على كيفية العمل سويا من أجل تقديم الدعم لأهالي غزة، وكذلك المساهمة في إعادة الإعمار للقطاع فور وقف إطلاق النار.

وتابع أن عمل هذه اللجنة والنقابات المهنية المصرية سيكون أكثر قوة عقب وقف إطلاق النار ونعمل منذ بداية الحرب على الجاهزية والخطوات الاستباقية من أجل أن يقدم الدعم الفوري لأهالي غزة مع الساعات الأولى لوقف العدوان البربري الإسرائيلي ضد غزة وأهلها.

وأعرب الدكتور أسامة عبدالحي عن أمنيته أن تتم ترجمة ما تم الحديث عنه خلال أعمال المؤتمر عقب الاتفاق على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والبشري والإنساني لإعادة إعمار القطاع الصحي بقطاع غزة، مكررًا التأكيد على جاهزية مصر بجميع مؤسساتها ونقابتها المهنية للعمل فور وقف إطلاق النار.

وقد شاركت نقابة أطباء مصر في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة، الذي انعقد في عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية والمؤسسات الدولية من أكثر من 25 دولة، لمناقشة حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية وسبل إعادة إعمارها، وتقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة.

وضم وفد النقابة، بالإضافة للأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، الدكتور خالد أمين زارع الأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء الذراع الإغاثية لنقابة أطباء مصر وممثل عن الهلال الأحمر المصري.