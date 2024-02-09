موعد إجازة عيد الفطر 2024 وفقًا لآخر تحديث الحسابات الفلكية؟

موعد إجازة عيد الفطر 2024 من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين مؤخرًا، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المُبارك 2024، حيث من المتوقع أن يهلّ رمضان في الحادي عشر من مارس المُقبل، يزداد البحث عن موعد عيد الفطر.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول موعد إجازة عيد الفطر 2024، من كافة أنحاء الجمهورية، يستعرض "الدستور" التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

بحسب الحسابات التي أجرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يبدأ شهر رمضان 2024 فلكيًا، يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024، موضحًا أن القرار النهائي لموعد بداية شهر رمضان 2024، يرجع إلى دار الإفتاء المصرية.

وأكدت الحسابات الفلكية التي أجراها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن موعد عيد الفطر 2024، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل المقبل 2024، ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

ومن المؤكد أن يحصل الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، غلى إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر 2024، والتي من المتوقع أن تبدأ من يوم 9 أبريل 2024 حتى 12 أبريل 2024 لمدة ثلاثة أيام متتالية.

العطلات الرسمية في عام 2024

إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 أبريل 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل 2024.

عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024 .

عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو 2024.

إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 يوليو 2024.

عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.