الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزها عيد الفطر المبارك.. أيام العطلات الرسمية في عام 2024

عطلة رسمية
عطلة رسمية

يبحث العديد من المواطنين عن العطلات الرسمية 2024، وذلك للعمل على السفر وقضاء العطلة الرسمية مع الأهل والاقارب، فى هذا السياق يرصد موقع الدستور خلال السطور المقبلة كافة العطلات الرسمية 2024 حسبما تم إعلانها رسميًا وذلك مع كثرة البحث على العطلات الرسمية 2024.

العطلات الرسمية 2024

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وتتضمن إجازة العطلات الرسمية فى عام 2024 أعياط الفطر المبارك والأضحى بالاضافة إلى بعض العطلات الرسمية الخاصة بعد تحرير طابا، وأيضًا الإجازات الرسمية بذكرى نصر أكتوبر وغيرها من المناسبات الرسمية التى تعطى فيها الدولة المصرية إجازة رسمية للمواطنين.

أيام العطلات الرسمية 2024

فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة أبرز العطلات الرسمية فى عام 2024 وهى كالتالى:

- عيد الميلاد المجيد «المسيحيين الشرقيين 7 يناير 2024 الأحد 25 جمادى الآخرة.

- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة، 25 يناير 2024، الخميس 13 رجب.

- عيد تحرير طابا 19 مارس 2024، الثلاثاء 9 رمضان.

 

- عيد الفطر المبارك 10 أبريل 2024، الأربعاء غرة شوال.

- عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2024، الخميس 16 شوال.

 

- عيد العمال 1 مايو 2024، الأربعاء 22 شوال.

 

- شم النسيم 6 مايو 2024، الإثنين 27 شوال.

 

- وقفة عيد الأضحى «وقفة عرفات» 15 يونيه 2024، السبت 9 ذو الحجة.

 

- عيد الأضحى المبارك 16 يونيه 2024، الأحد 10 ذو الحجة.

 

- عيد الجلاء 1956، 18 يونيه 2024، الثلاثاء 12 ذو الحجة.

 

- ثورة 30 يونيو 2013 30 يونيه 2024، الأحد 24 ذو الحجة.

 

- الإثنين 8 يوليو، رأس السنة الهجرية.

 

- الثلاثاء 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

 

- الإثنين 16 سبتمبر، المولد النبوي الشريف.

 

- الأحد 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

 

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