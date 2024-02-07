الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكري الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية.
داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.
كما بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقيات تهنئة مماثلة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين.

 

كان أكد اللواء أحمد راشد على الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.
 

تصريحات اللواء أحمد راشد جاءت خلال اطلاعه على جهود حي إمبابة في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة السواحل لتسهيل حركة سير المواطنين وضمن خطه المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية.
 

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال رصف الطبقة السطحية لاستكمال مشروع تطوير طريق طراد النيل بنطاق قرية الجلاتمة، حيث يعد ضمن الطرق الهامة التي تربط قري مركز منشأة القناطر.
وتابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأسفلت الرابطة ضمن أعمال تطوير شارع ترعة محمود خليل ببرقاش ضمن مشروعات الخطة الاسثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركات بأعلى المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسراء والمعراج برقية تهنئة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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