موعد أول أيام رمضان 2024 في مصر فلكيا وميعاد عيد الفطر 1445

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يحرص المسلمين على معرفة موعد أول أيام رمضان 2024 في مصر فلكيا وعيد الفطر عبر جوجل، وذلك مع بداية شهر رجب يترقب المسلمون بشوق ميعاد قدوم شهر رمضان 2024، لكي يستعدوا لاستقباله وذلك بالتقرب لله تعالى بصالح الأعمال والطاعات.

موعد أول أيام رمضان 2024 في مصر

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة موعد أول أيام شهر رمضان 2024 في مصر فلكيا ميعاد عيد الفطر.

موعد بداية شهر رمضان 2024

ومن المقرر أن ستستطلع دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 29 شعبان 1445، على أن سيتم الإعلان عن ميعاد شهر رمضان 2024 عبر بيان رسمي لها، وقد ستختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد لبلد آخر، حيث ستعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية، فيما ستعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية، وهو الأمر الذي قد يسبب اختلاف بداية شهر رمضان ببعض الأحيان.

موعد رمضان 2024 فلكيا

ويحل شهر رمضان لعام 2024 فلكيا في يوم 10 مارس المقبل، وسيعد شهر رمضان من الأشهر التي يكون لها طابع روحاني خاص ومقدس للمسلمين في كافة أنحاء العالم، وذلك لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله سيكون بشتى الطرق.

وأجمع جميع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، فمن لم يصم يكون وجب عليه القضاء، لقوله تعالى:

«فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».

إلا أن سيكون لا يستطيع الصوم مطلقًا فعليه الفدية.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2024

ويعد عدد ساعات الصيام في اليوم الأول في شهر رمضان 2024، وهو أقصر أيام الصيام في الشهر، في حين سيكون أطول أيام شهر رمضان لعام 2024 في ساعات الصيام وهو آخر يوم من الشهر الكريم، حيث سيزيد عدد ساعات الصيام بشكل تدريجيًا طوال الشهر.

موعد عيد الفطر 2024

والجدير بالذكر أن سيتم الاحتفال بعيد الفطر لعام 2024 في يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وهذا سيكون تاريخ مبدئي حيث أن التاريخ الفعلي لبدء شهر رمضان لعام 2024 سيخضع لرؤية الهلال.