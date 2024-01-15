بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2024 وأفضل ما تقوم به أثناء الصيام

يستعد المسلمون في كافة أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان 2024، والذي يعد فرصة للتقرب إلى الله- عز وجل-، والدعاء له بالمغفرة والتوبة، حيث يعد صيامه فرضًا، ومن أحب الشهور إلى الله، إذ أمر الله تعالى بصومه بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ..» ذكر منها صوم رمضان، متفق عليه.

ومع دخولنا شهر رجب، أصبح البحث عن موعد شهر رمضان 2024 يتزايد يوم تلو الآخر، وذلك استعدادًا للشهر المُبارك، حيثُ هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وخلال هذا الشهر الكريم، نزل القرآن لأول مرة على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

ويصوم ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم من الفجر حتى الغروب خلال شهر رمضان بأكمله، لأن هذا هو الشهر الأكثر قدسية للأمة الإسلامية بأكملها.

موعد شهر رمضان 2024

وفيما يخص موعده رسميًا في مصر، فمن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024 (بحسب التوقعات الفلكية) وينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن يتم الاحتفال بعيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وهذا تاريخ مبدئي حيث أن التاريخ الفعلي لبدء شهر رمضان 2024 يخضع لرؤية الهلال.

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الأشياء التي تبطل الصيام

ومن مفسدات الصيام ما يلي:

1- الأدوية التي تؤخذ عن طريق الأنف أو الأذن.

2- القيء عمدًا.

3- نزول الماء إلى الحلق بالخطأ أثناء الغرغرة.

4- القذف بسبب ملامسة المرأة.

5- بلع الأشياء عمدًا.

6- تدخين السجائر.

7- الاستمرار في الأكل أو الشرب بعد الأكل أو الشرب بدون عمد وعلى افتراض الإفطار بالفعل.

أفضل ما تقوم به أثناء الصيام

1- صيام رمضان بنية احتساب الأجر عند الله.

2- أداء صلواتك الخمس في وقتها في الجماعة.

3- إطعام الصائمين والإكثار من الصدقات.

4- إن أمكن فاعتمر في رمضان فإنها تعدل حجة في الأجر. (الترمذي: 939).

5- الامتناع عن فعل السوء كالكذب والسب والغيبة والبهتان ونحو ذلك.

6- أكثر من وقت ذكر الله والاستغفار وطلب الجنة والنجاة من النار.

7- الإكثار من صلاة التطوع (النوافل).

8- أكثر من دعاءك أو دعاءك لنفسك ولوالديك وأبنائك والأمة الإسلامية.

رمضان شهر العبادة والتأمل، يجب على كل مسلم أن ينتهز هذه الفرصة للحصول على بركات لا حصر لها من الله خلال هذا الشهر من خلال القيام بالصلاة. استغفر الله، واعبده بإخلاص حقيقي، واحتسب ثواب الله في الدنيا والآخرة.