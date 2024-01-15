الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان

وزير التموين
وزير التموين

 

المصيلحى: توفير مخزون استراتيجي يتخطي 6 أشهر للأصناف الرئيسية

حسنين: إقامة معرض رئيسي و3 فرعية كحد أدني بكل محافظة.. وطرح الكوبونات السلعية بمنافذ القابضة

الباهي: 65 شادر لمعارض "أهلا رمضان "في 13 محافظة بالوجه القبلي تابعين للمصرية للجملة

 

 

 

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال زيادة ضخ السلع الأساسية بكافة المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة والحرة، بجانب  التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض "  أهلا رمضان " بمختلف المحافظات والتي ستنطلق منتصف فبراير المقبل ولمدة شهر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي يتخطي الـ 6 أشهر لبعض السلع الأساسية، منوها إلي التعاون مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع

وأوضح المصيلحي ان الشركات التابعة القابضة للصناعات الغذائية  ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات بالإضافة إلي المعرض الرئيسي مع تكثيف المعروض لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق النائية والحدودية عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم إقامة معرض رئيسية بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلًا عن الشوارد والسيارات المتنقلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين.

وأوضح حسنين أن الشركة القابضة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلقة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي.

بدوره قال من محمد الباهي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أنه سيتم إقامة 65 شادر لمعارض" أهلا رمضان" في القاهرة بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة، موضحًا أنه سيتم ضخ 1000 ذبيحة بالإضافة إلي كميات تتراوح بين 600 و1000 طن لحوم مجمدة خلال شهر رمضان المواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح خلال جولة علي أحد مخازن الجملة بمنطقة الهرم بالجيزة لمتابعة توافر وضخ السلع الأساسية، أن الشركة المصرية تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن علي مستوي المحافظات المتواجدة عبر 14 الف بدال تموييني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلًا عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة، منوها إلي أن 80 ٪ من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري.

ولفت الباهي إلي المصرية لتجارة الجملة يتبعها 191 مخزن رئيسي و608 ملاحق تابعة، مؤكدًا علي ميكنة وحوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيا بالشركة القابضة ووزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.

وكشف العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن قيام الشركة بضخ نحو 34 الف طن سكر ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي.

ولفت الباهي إلي أن الشركة بصدد افتتاح 3 هايبر ماركت تابعين لها في الشيخ زايد واكتوبر والعبور خلال النصف الثاني من العام الحالي بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيتولى عمليات الإدارة تحت إشراف الشركة بينما تقوم المصرية لتجارة الجملة بتوفير كافة السلع للهايبر ماركت.

من جهته قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة التجارية بالجيزة، أن معدلات صرف السلع التموينية لشهر يناير 2024 بلغت نحو 80٪ عبر 2500 بدال تموييني ومنفذ جمعيتي.

وأشار  الدجوي إلي أنه يتم صرف السكر الحر بسعر 27 جنيها شهريا علي البطاقات التموينية بواقع 1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل،  2 كيلو التي تضم 4 أفراد فأكثر.


فيما أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية علي استمرار جهود الوزارة في زيادة توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار المناسبة فضلا عن التأكد من تيسير عدد كبير من الحملات اليومية المكثفة علي المنافذ لضمان توافر السلع.

السلع
السلع
السلع
السلع
السلع
السلع
السلع
السلع
السلع
السلع
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التموين إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية أجهزة الرقابة التموينية الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية

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