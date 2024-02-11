رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى فبراير 2024
يسر التحول الرقمي الاستعلام عن فواتير مختلف الخدمات والمرافق بسهولة ومنها فاتورة الكهرباء لشركة مصر الوسطى الموزعة للكهرباء لسداد فاتورة شهر فبراير 2024.
ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة مصر الوسطى الموزعة للكهرباء في بعض محافظات مصر لتسديد فاتورة شهر فبراير 2024.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024
توفر شركة مصر الوسطى الموزعة للكهرباء رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمناطق السكنية التابعة لها اضغط هنا
تغطي مصر الوسطى المحافظات التالية (المنيا- أسيوط – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد).
يتم اختيار المحافظة ثم اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، وهي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).
ويجب أن تسجل رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، ثم الضغط على أمر إظهار الفاتورة بعدها تظهر آخر فاتورة كهرباء.
وفي حال لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة.
فاتورة الكهرباء فبراير 2024
يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في مصر من خلال رابط موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اضغط هنا
ثم اختار الشركة التي تغذي منطقتك السكنية بالكهرباء وهم كالتالي
يكون مكتوب اسم الشركة أعلى الفاتورة المستحقة من الشهر السابق
شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء
شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
ثم يتم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك ووضع رقم المشترك الموجود أعلى الفاتورة المستحقة السابقة لمعرفة قيمة فاتورة الشهر الجديد.
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