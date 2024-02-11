الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى فبراير 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يسر التحول الرقمي الاستعلام عن فواتير مختلف الخدمات والمرافق بسهولة ومنها فاتورة الكهرباء لشركة مصر الوسطى الموزعة للكهرباء لسداد فاتورة شهر فبراير 2024. 

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة مصر الوسطى الموزعة للكهرباء في بعض محافظات مصر لتسديد فاتورة شهر فبراير 2024.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 

توفر شركة مصر الوسطى الموزعة للكهرباء رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمناطق السكنية التابعة لها اضغط هنا 

تغطي مصر الوسطى المحافظات التالية (المنيا- أسيوط – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد).

يتم اختيار المحافظة ثم اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، وهي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

 ويجب أن تسجل رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام، ثم الضغط على أمر إظهار الفاتورة بعدها تظهر آخر فاتورة كهرباء. 

وفي حال لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2024 وتسجيل قراءة العداد

فاتورة الكهرباء فبراير 2024 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في مصر من خلال رابط موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اضغط هنا 

ثم اختار الشركة التي تغذي منطقتك السكنية بالكهرباء وهم كالتالي 

يكون مكتوب اسم الشركة أعلى الفاتورة المستحقة من الشهر السابق 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

ثم يتم اختيار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك ووضع رقم المشترك الموجود أعلى الفاتورة المستحقة السابقة لمعرفة قيمة فاتورة الشهر الجديد. 

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