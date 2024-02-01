خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة فبراير 2024 وطرق الدفع

مع بدء شهر فبراير 2024 يبحث الكثيرين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة لتسديد الفاتورة المستحقة في موعدها أو لمن لم يسدد فاتورة يناير حتى الآن ولا يرغب في التأخر عن التسديد.

فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة فبراير 2024

في التقرير التالي يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة وكذلك خطوات الوصول إلى الشركات الموزعة للكهرباء في محافظات الجمهورية لتسديد فاتورة الشهر الجديد.

اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التحول الرقمي في التسهيل على المواطنين الذين يستخدمون عداد الكهرباء القديم في امكانية تسجيل قراءة العداد ومعرفة قيمة الفاتورة وتسديدها بكل سهولة دون الحاجة لانتظار محصل الشركة للتجول في المناطق السكنية وتحصيل الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة فبراير 2024

من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يمكن الوصول إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء من هنا.

ثم اختيار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير.

ادخل رقم العداد المكتوب في فاتورة سابقة.

اضغط على عرض لتظهر فاتورة الكهرباء المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2024

ويمكن كذلك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال نفس الموقع حيث تختار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية وتكون مسجلة على اخر فاتورة مسددة بالفعل والشركات الموزعة للكهرباء في مصر هي كالتالي:-

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء.

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

تسديد فاتورة الكهرباء فبراير 2024

يمكن تسديد فاتورة الكهرباء سواء من خلال الدفع الالكتروني المتاح على المواقع التي تم الاستعلام منها عن الفاتورة

او من خلال منافذ الدفع الالكتروني فوري امان او مصاري وغيرهم.

كما يمكن دفع الفاتورة من خلال بطاقة الدفع الالكتروني (الفيزا)