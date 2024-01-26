زاد بحث المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبل نهاية كل شهر حتى يعرفوا قيمة الفلوس المستحقة عليهم ليقوموا بدفعها إلكترونيًا عن طريق فروع فوري أو أمان أو عن طريق الأونلاين أو عندما يأتي لهم محصل الكهرباء، وذلك حتى لا يتعرضوا للغرامات المالية أو انقطاع خدمة التيار الكهربائي عنهم عندما لا يقوموا بالدفع في الأوقات المحددة، خاصة مع التسهيلات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024:

ويستعرض موقع "الدستور" في التقرير التالي للقراء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير لعام 2024، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للشركة لخدمة العملاء بالمناطق التابعة لها، وذلك خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري بإتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

القيام بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط الذي أتاحته الشركة.

الخطوة الثانية:

القيام بتحديد شركة التوزيع التابع لها العميل مثلًا شركة توزيع الكهرباء شمال القاهرة أو شركة توزيع الكهرباء شرق القاهرة أو شركة توزيع الكهرباء غرب القاهرة أو شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة.

الخطوة الثالثة:

القيام بإدخال بيانات العداد الكهربائي وصاحبه.

الخطوة الرابعة:

القيام بتسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

الخطوة الخامسة:

القيام بتحديد مكان تركيب العداد بدقة مثلًا شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة.

الخطوة السادسة:

القيام بالضغط على خانة كلمة استعلم.

الخطوة السابعة:

سوف يتم ظهور إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء المراد سدادها.



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف:

الخطوة الأولى:

القيام بالدخول إلى موقع وزاة الكهرباء.

الخطوة الثانية:

الضغط على خانة كلمة خدمات.

الخطوة الثالثة:

الضغط على خانة كلمة الاستعلام عن الفواتير.

الخطوة الرابعة:

القيام باختيار شركة الكهرباء التى تكون تابع لها على مستوى الجمهورية.

الخطوة الخامسة:

القيام بادخال قراءة العداد.

الخطوة السادسة:

القيام بادخال الكود الخاص بك.

الخطوة السابعة:

القيام بالضغط على خانة كلمة استعلام.

الخطوة الثامنة:

سوف يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

طرق دفع فواتير الكهرباء لشهر يناير لعام 2024:

يمكن دفع فواتير الكهرباء لشهر يناير لعام 2024 من خلال وسائل الدفع التي اعتمدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تتيح الدفع من خلال الفيزا المرتبطة بالمحفظة البنكية وهم كما يلي:

بنك مصر.

البنك الأهلي المصري.

البنك التجاري الدولي cib.

بنك الإسكندرية.

بنك كريدي أجريكول.

بنك بلوم.

بنك QNB.

بنك الإسكام والتعمير.

بنك أبو ظبي الإماراتي.

بنك عودة.

بنك قناة السويس.

بنك NBK.

يأتي ذلك بالإضافة أيضًا إلى كافة مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ومندوبي الشركة الخاص بكل منطقة في محافظات الإقامة وشركات التحصيل الإلكتروني مثل أمان، فوري، ضامن، BEE.