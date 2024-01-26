الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

زاد بحث المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبل نهاية كل شهر حتى يعرفوا قيمة الفلوس المستحقة عليهم ليقوموا بدفعها إلكترونيًا عن طريق فروع فوري أو أمان أو عن طريق الأونلاين أو عندما يأتي لهم محصل الكهرباء، وذلك حتى لا يتعرضوا للغرامات المالية أو انقطاع خدمة التيار الكهربائي عنهم عندما لا يقوموا بالدفع في الأوقات المحددة،  خاصة مع التسهيلات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

txt

شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024:

ويستعرض موقع "الدستور" في التقرير التالي للقراء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير لعام 2024، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للشركة لخدمة العملاء بالمناطق التابعة لها، وذلك خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري بإتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:
القيام بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط الذي أتاحته الشركة.

الخطوة الثانية:
القيام بتحديد شركة التوزيع التابع لها العميل مثلًا شركة توزيع الكهرباء شمال القاهرة أو شركة توزيع الكهرباء شرق القاهرة أو شركة توزيع الكهرباء غرب القاهرة أو شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة.

الخطوة الثالثة:
القيام بإدخال بيانات العداد الكهربائي وصاحبه.

الخطوة الرابعة:
القيام بتسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

الخطوة الخامسة:
القيام بتحديد مكان تركيب العداد بدقة مثلًا شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة.

الخطوة السادسة:
القيام بالضغط على خانة كلمة استعلم.

الخطوة السابعة:
سوف يتم ظهور إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء المراد سدادها.

txt

الباز: لو وفرنا 15% من استهلاك الكهرباء لن تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال


الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف:

الخطوة الأولى:
القيام بالدخول إلى موقع وزاة الكهرباء.

الخطوة الثانية:
الضغط على خانة كلمة خدمات.
الخطوة الثالثة:
الضغط على خانة كلمة الاستعلام عن الفواتير.

الخطوة الرابعة:
القيام باختيار شركة الكهرباء التى تكون تابع لها على مستوى الجمهورية.
الخطوة الخامسة:
القيام بادخال قراءة العداد.

الخطوة السادسة:
القيام بادخال الكود الخاص بك.

الخطوة السابعة:
القيام بالضغط على خانة كلمة استعلام.

الخطوة الثامنة:
سوف يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

txt

وزير الكهرباء: مصر تنتقل إلى مرحلة بناء جديدة من خلال محطة الضبعة النووية

طرق دفع فواتير الكهرباء لشهر يناير لعام 2024:

يمكن دفع فواتير الكهرباء لشهر يناير لعام 2024 من خلال وسائل الدفع التي اعتمدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تتيح الدفع من خلال الفيزا المرتبطة بالمحفظة البنكية وهم كما يلي:

بنك مصر.
البنك الأهلي المصري.
البنك التجاري الدولي cib.
بنك الإسكندرية.
بنك كريدي أجريكول.
بنك بلوم.
بنك QNB.
بنك الإسكام والتعمير.
بنك أبو ظبي الإماراتي.
بنك عودة.
بنك قناة السويس.
بنك NBK.

يأتي ذلك بالإضافة أيضًا إلى كافة مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ومندوبي الشركة الخاص بكل منطقة في محافظات الإقامة وشركات التحصيل الإلكتروني مثل أمان، فوري، ضامن، BEE.

التيار الكهربائي الكهرباء أسعار فواتير الكهرباء فواتير الكهرباء ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. مظاهرات "نادرة" فى غزة تطالب بتسليم الرهائن (فيديو)

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة