الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل الغرامة| اعرف آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات، حيث يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال، على محركات بحث "جوجل" عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 وموعد سدادها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 2024 


إجازة 25 يناير 2024


وقررت الشركة المصرية للاتصالات اعتبار من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير إجازة رسمية بأجر لجميع العاملين بالشركة بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة على أن يتم استئناف العمل بالشركة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.


معرفة فاتورة التليفون الأرضي 
 

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير 2024 وأخر موعد لدفعها.

 

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024
 

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الأرضي الجديدة الاثنين الماضي 14 يناير 2024، وإتاحة الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

 

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 
 

بعدها تقوم الشركة بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

 

فاتورة التليفون الأرضي 2024
 

 وقامت الشركة بتحويل 6 ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024.. تفاصيل

 

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت 
 

وسجل عدد مشتركي التليفون الأرضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويمثل القطاع المنزلي نحو 89 % من المشتركين والقطاع التجاري 9% والقطاع الحكومي 2 %

 

150 مليار استثمارات في البنية التحتية


وضخت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الفايبير محل الكابلات النحاسية بهدف توصيل الانترنت الارضي لنحو 3.5 مليون منزل.

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي weعبر موقع المصرية للاتصالات
 

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي  والبريد الالكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

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