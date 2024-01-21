الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024.. تفاصيل

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يتسال كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال، على محركات بحث "جوجل" عن موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة يناير 2024 وموعد سدادها، ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي weعبر موقع المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we 2024 وخطوات الدفع الإلكتروني

قبل الغرامة| اعرف أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير بدون غرامة 2024

إجازة 25 يناير 2024

قررت الشركة المصرية للاتصالات اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير اجازة رسمية باجر لكافة العاملين بالشركة بمناسبة ذكري ثورةة 25 يناير وعيد الشرطة علي ان يتم استئناف العمل بالشركة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

150 مليار استثمارات في البنية التحتية

ضخت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الفايبير محل الكابلات النحاسية بهدف توصيل الانترنت الارضي لنحو 3.5 مليون منزل.

 

معرفة فاتورة التليفون الأرضي 

 

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير 2024 وأخر موعد لدفعها.

 

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

 

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الارضي الجديدة الاثنين الماضي 14 يناير 2024، واتاحة الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

 

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 

 

بعدها تقوم الشركة بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

 

فاتورة التليفون الأرضي 2024

 

  وقامت الشركة بتحويل 6 مليون عميل  لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

 

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت 

 

وسجل عدد مشتركي التليفون الارضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويمثل القطاع المنزلي نحو 89 % من المشتركين والقطاع التجاري 9% والقطاع الحكومي 2 % 

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي weعبر موقع المصرية للاتصالات

 

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات 

 

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا 

 

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي  والبريد الالكتروني

 

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

 

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون 

اقرأ أيضا

تفاصيل مسابقة تعيين البريد المصري 

في الإجازة.. أستاذ طب نفسي ينصح باصطحاب الأبناء لزيارة المشروعات القومية

الأورومتوسطي: الاحتلال فجّر 30 مربعًا سكنيًا في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية

اخر موعد فاتورة التليفون الارضي إجازة 25 يناير 2024 150 مليار استثمارات في البنية التحتية معرفة فاتورة التليفون الارضى ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الارضي اخر موعد لدفع فاتورة التليفون الارضي يناير 2024

مواد متعلقة

تشغيل الشريحة الإلكترونية الجديدة esim فى هذا الموعد

وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 400 ألف شاب وفتاة خلال عام 2024

رئيس "وي" لـ"الدستور": إطلاق خدمات 5G تجاريا ببعض المناطق بداية أبريل المقبل

مصرفية: توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال أول اجتماع للبنك المركزى فى 2024

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه

تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 1.2 مليار جنيه لشركة غبور مصر

خبراء يكشفون مكاسب متعددة لمصر من تشغيل خدمات الجيل الخامس

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة