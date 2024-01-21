آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024.. تفاصيل

يتسال كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال، على محركات بحث "جوجل" عن موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة يناير 2024 وموعد سدادها، ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي weعبر موقع المصرية للاتصالات.

إجازة 25 يناير 2024

قررت الشركة المصرية للاتصالات اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 25 يناير اجازة رسمية باجر لكافة العاملين بالشركة بمناسبة ذكري ثورةة 25 يناير وعيد الشرطة علي ان يتم استئناف العمل بالشركة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

150 مليار استثمارات في البنية التحتية

ضخت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الفايبير محل الكابلات النحاسية بهدف توصيل الانترنت الارضي لنحو 3.5 مليون منزل.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير 2024 وأخر موعد لدفعها.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الارضي الجديدة الاثنين الماضي 14 يناير 2024، واتاحة الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024

بعدها تقوم الشركة بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

فاتورة التليفون الأرضي 2024

وقامت الشركة بتحويل 6 مليون عميل لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت

وسجل عدد مشتركي التليفون الارضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويمثل القطاع المنزلي نحو 89 % من المشتركين والقطاع التجاري 9% والقطاع الحكومي 2 %

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي weعبر موقع المصرية للاتصالات

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي والبريد الالكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

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