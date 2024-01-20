السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "وي" لـ"الدستور": إطلاق خدمات 5G تجاريا ببعض المناطق بداية أبريل المقبل

5G انطلاق خدمات الجيل
5G انطلاق خدمات الجيل الخامس عبر المصرية للاتصالات

قال المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تجري تعديلات على الشبكة وتزويد المحطات باجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس متوقعا أن يتم بدأ طرح الجيل الخامس في بعض المناطق تجاريا بداية شهر أبريل المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"وي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن خطة الشركة ضخ استثمارات كبيرة خلال العام الجاري بعد حصولنا على أول ترخيص لخدمات الجيل الخامس في مصر، مشيرا إلى أن تكلفة الخدمة للمستخدمين سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة وفق إعداد المستخدمين في كل منطقة.

وأشار نصر إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تسعى لتوطين صناعة الاتصالات في مصر بالاعتماد على المكون المحلي بجزء كبير من مكونات الشبكة الجديدة ببهدف تقليل الضغط على الدولار، مشيرا إلى أن الشركة اتفقت على شراء كامل إنتاج مصنع الفايبر في مصر بهدف دعم الصناعة المحلية.

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وحصلت الشركة المصرية للاتصالات علي اول رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول الخميس الماضي.

وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عامًا، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أيًا كانت.

ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.

وتقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظرًا لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءًا من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.

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