المصرية للاتصالات: توصيل الفايبر لـ322 قرية بمشروع "حياة كريمة"

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ان الشركة نجحت في توصيل كابلات الألياف الضوئية لعدد 322 قرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، من خلال استبدال الكابلات النحاسية ب كابلات الفايبر الألياف الضوئية مما يسهم في زيادة سرعة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، كما نعمل على إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاسية خلال 3 سنوات في كل أنحاء الجمهورية.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة اليوم أن المصرية للاتصالات تعاقدت مع العديد من المصنعين محليًا للاستحواذ على كامل إنتاجها من كابلات الألياف الضوئية لتوصيل الخدمة للمنازل، وذلك في إطار خطة لتطوير البنية الأساسية للاتصالات، كما تستورد جزء من هذه الكابلات من الخارج.

كما قال إن قرار الشركة دخول الجيل الخامس جاء وفق دراسات الجدوى الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية حيث يوجد 249 مشغل محمول عالميًا يقوم بتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات بعدد 97 دولة.

62% من أجهزة الهواتف الذكية عالميا تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس

وأوضح أن نحو 62% من أجهزة الهواتف الذكية عالميا تدعم حاليا تكنولوجيا الجيل الخامس مقابل 8% بمصر، منوها بأن شركة sk telecom الكورية هي أول مشغل اتصالات عالميا يقدم خدمة الجيل الخامس للاتصالات في أبريل 2019.

وصول مشتركي الجيل الخامس عالميا إلى 1.6 مليار مشترك بحلول 2030

وتابع نصر أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد أجهزة المحمول الداعمة للتكنولوجيا الجديدة في مصر مع اشتراطات جهاز تنظيم الاتصالات دخول شحنات معينة من الأجهزة متوقعا وصول عدد مشتركي الجيل الخامس عالميا إلى 1.6 مليار مشترك بحلول عام 2030 بالإضافة إلى وصول حجم استهلاك البيانات لعملاء الهواتف الذكية عالميا إلى 56 جيجابايت شهريا.