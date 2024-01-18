الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منها العاصمة الإدارية.. المصرية للاتصالات: تجارب لتشغيل الجيل الخامس في 5 مواقع

الجيل الخامس 
الجيل الخامس 

كشف محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة  المصرية للاتصالات أنه تم اليوم الخميس تم إجراء تجربة لتشغيل خدمات الجيل الخامس على 5 مواقع منها العاصمة الإدارية ومقر الشركة بالقرية الذكية ، مشيرا إلى أن إتاحة الخدمة تجارية للمواطنين  ستستغرق عدة شهور للتأكد من جميع الأمور الفنية والاختبارات الخاصة بالشبكة.

 أكد نصر خلال تصريحات صحفية اليوم بمؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية أن حصول الشركة علي رخصة الجيل الخامس كأول مقدم خدمة يدعم رؤيتنا في تقديم أفضل خدمه لملايين العملاء  موضحا أن  الجيل الخامس يساعد على سرعة الانترنت وسرعة التجاوب وسرعة التعامل مع الأقمار الصناعية فضلا عن تحميل الفيديوهات بسرعة اكبر.

50% من مواقع الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها جاهزة

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المصرية للاتصالات: 2.5 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية وتوصيل الفايبر

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المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

وأوضح العضو المنتدب أن 50% من مواقع الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها جاهزة لتقديم الخدمات الجديدة التي تعمل بتقنية الجيل الخامس  موضحا أن المصرية للاتصالات اول شركة مشغل متكامل ومقدم خدمات الجيل الخامس في مصر.

المصرية للاتصالات خدمات الجيل الخامس القرية الذكية العاصمة الإدارية تجربة لتشغيل خدمات الجيل الخامس

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المصرية للاتصالات: 2.5 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية وتوصيل الفايبر

المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

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