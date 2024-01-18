الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المصرية للاتصالات: 2.5 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية وتوصيل الفايبر

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

كشف المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  للشركة المصرية للاتصالات، عن قيام الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات بلغت 2.5 مليار دولار بالسوق المصرية خلال الـ4 سنوات 2019 - 2023 لتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات للدولة.

وأضاف نصر خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الشركة في القرية الذكية، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول لدي وي سجل أكثر من 12.5 مليون عميل، بحصة سوقية 10.4%، بجانب 9.5 مليون عميل مستفيد من خدمة الإنترنت بحصة سوقية 81.1%.

وتوقع الرئيس التنفيذي أن تتم إتاحة خدمات الجيل الخامس في مصر خلال 6 أشهر وهذا سيؤدي إلى زيادة فرص المصرية للاتصالات لجذب شريحة جديدة من المستخدمين في ظل أن وي أول شركة في مصر تقدم خدمات الجيل الخامس.

إيرادات الشركة بلغت 42 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر

txt

المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

txt

برلمانية: حصول المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل الجيل الخامس خطوة متميزة

وتابع نصر أن إيرادات الشركة بلغت 42 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023 بنمو 30%، كما بلغ صافي الربح 9.2 مليار جنيه بنمو 48% خلال نفس الفترة للعام الماضي.

المصرية للاتصالات استثمارات بلغت 2 5 مليار دولار السوق المصري البنية التحتية الشركة المصرية للاتصالات

مواد متعلقة

المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

برلمانية: حصول المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل الجيل الخامس خطوة متميزة

الأكثر قراءة

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

وزير النقل يكشف موعد افتتاح "المونوريل"

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإطلاق طائرة دون طيار من سيناء باتجاه إيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس