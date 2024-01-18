المصرية للاتصالات: 2.5 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية وتوصيل الفايبر

كشف المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن قيام الشركة المصرية للاتصالات بضخ استثمارات بلغت 2.5 مليار دولار بالسوق المصرية خلال الـ4 سنوات 2019 - 2023 لتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات للدولة.

وأضاف نصر خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الشركة في القرية الذكية، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول لدي وي سجل أكثر من 12.5 مليون عميل، بحصة سوقية 10.4%، بجانب 9.5 مليون عميل مستفيد من خدمة الإنترنت بحصة سوقية 81.1%.

وتوقع الرئيس التنفيذي أن تتم إتاحة خدمات الجيل الخامس في مصر خلال 6 أشهر وهذا سيؤدي إلى زيادة فرص المصرية للاتصالات لجذب شريحة جديدة من المستخدمين في ظل أن وي أول شركة في مصر تقدم خدمات الجيل الخامس.

إيرادات الشركة بلغت 42 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر

وتابع نصر أن إيرادات الشركة بلغت 42 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023 بنمو 30%، كما بلغ صافي الربح 9.2 مليار جنيه بنمو 48% خلال نفس الفترة للعام الماضي.