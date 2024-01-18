برلمانية: حصول المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل الجيل الخامس خطوة متميزة

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس لخدمات المحمول؛ يمثل خطوة جيدة للغاية، مشيرة إلى أن إتاحة خدمة الجيل الخامس تعني النجاح الذي قطعته مصر في التكنولوجيا الرقمية.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، أن هذا سوف يكون له مردود إيجابي على تصنيفات مصر الدولية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

مواكبة التطور التكنولوجي

وأشارت عضو التنسيقية، إلى أنه حان الوقت لتواكب مصر دول العالم في السباق التكنولوجي خاصة وأن خدمة الجيل الخامس تم إطلاقها منذ مايقرب من ثلاث سنوات وأكثر، موضحة أن هذه الخدمة سوف تخدم خطة مصر الرقمية والعملية التنموية المصرية فضلا عن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين.

عامل جذب للمستثمرين الأجنبي

ولفتت إلى مدى أهمية الخدمة نظرا لمردودها الايجابي على الاقتصاد المصري لما تتيحه من عامل جذب أساسي لدي المستثمر الأجنبي بما يتماشي مع خطة تطوير البنية التحتية للمؤسسات لمواكبة خدمة الجيل الخامس بما يتناسب مع رقمنة كافة مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن هذا سيعزز من جودة الخدمة المقدمة للمواطن ويحقق معيار هام من معايير الجمهورية المصرية الرقمية الجديدة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن كل هذه النتائج التي قمت بسردها ما هي إلا حلقة متصلة ببعضها في عجلة التنمية الشاملة.