النائب أيمن محسب: علاج وائل الدحدوح يعكس حرص الدولة على دعم الشعب الفلسطينى

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية لأجهزة الدولة المعنية بتسهيل إجراءات دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية علي تقديم الرعاية الطبية للمصابين من سكان قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 100 يوم.

وانتقد عضو مجلس النواب، تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والإعلاميين في محاولة بائسة لمنع وصول الصورة الحقيقية لما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث يتم استهدافهم بشكل متعمد حيث بلغ عدد الشهداء من ١٠٠ صحفي منذ إندلاع الحرب وحتي الآن، مشيرا إلي أن توجيهات القيادة السياسية جاءت بناء علي طلب لنقابة الصحفيين المصريين.

وقال "محسب"، إن القيادة المصرية حريصة علي تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وهو ما يعكس مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، من خلال حماية حقوقهم، وضرورة توفير حياة آمنة لهم، مشددا علي موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية تقدم أعلي درجات الرعاية الطبية إلي المصابين من أصحاب الحالات الحرجة الذين يتم السماح لهم بالعلاج داخل المستشفيات المصرية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط من أجل إنهاء هذه الحرب التي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يتصوره أي شخص، ووصل عدد الشهداء إلي أكثر من ٣٠ ألف فلسطيني.

يذكر أن نقابة الصحفيين، تقدمت بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.