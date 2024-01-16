الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استقبال الدحدوح فى مصر.. "إعلام المؤتمر": موقف إنسانى جديد للرئيس السيسى

الدحدوح
الدحدوح

وجهت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، الشكر للقيادة السياسية المصرية والأجهزة المختصة على سرعة استجابتها لطلب نقابة الصحفيين، بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح  إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدة أنها موقف إنساني جديد للرئيس السيسي.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص كل الحرص على دعم القضية، وفى حقيقة الأمر القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر التاريخ.

وأشارت بدوي إلى أن محاولات الكيان الصهيوني تشويه الصورة وإطلاق الشائعات والأكاذيب، لن تنجح في التقليل من حجم الجهود المصرية لنصرة القضية الفلسطينية.

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نقيب الصحفيين يكشف حالة وائل الدحدوح الصحية بعد وصوله مصر

وأضافت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن مصر وقفت بجانب القضية الفلسطينية فى وقت حساس ودقيق وحرج، متابعا: "بفضل صمود الشعب الفلسطينى العظيم، والدور الذى تلعبه الدولة المصرية بشكل مباشر لم ولن يتم تصفية القضية، وذلك من خلال خطوات على أرض الواقع، فى وقت صمت المجتمع الدولى بأكمله عما يجرى فى قطاع غزة من تطهير عرقي وحرب إبادة لشعب بالكامل".

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نقابة الصحفيين تشكر الدولة لتسهيل دخول وائل الدحدوح لمصر لتلقى العلاج

وأوضحت بدوي إن الدولة المصرية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل جهودا غير عادية لدعم القضية الفلسطينية والبحث عن حلول على وجه السرعة لوقف نزيف دماء الأشقاء فى قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال على المواطنين العزل.

يذكر أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، قال إن النقابة تلقت طلبًا وتم الحصول على الأوراق الخاصة بالزميل الفلسطيني، حيث تم إخطار النقابة بخروجه، مضيفًا أن التنسيق كان بين عدة أطراف في الدولة، مُشيرًا إلى أنه تم منح الدحدوح جائزة الصحافة المصرية والعربية ومن المقرر دعوته للحضور وتسلم جائزته، مؤكدًا أنه عاني كثيرًا في الحرب على قطاع غزة.

ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر الصحفي وائل الدحدوح علاج الرئيس عبدالفتاح السيسي نقابة الصحفيين

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