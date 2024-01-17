الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الاهتمام الرئاسى بتطوير الموانئ يعزز مكانة مصر فى التجارة العالمية

الدكتور جمال أبوالفتوح
الدكتور جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بتطوير الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة برفع كفاءة الموانئ من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وإعادة هيكلتها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة، لتكون محورًا مهمًا في التجارة الدولية وخدمة خطوط الملاحة البحرية العالمية.

txt

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ والقيادات التنفيذية

وأوضح "أبوالفتوح" أن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس السيسي على الاطلاع على تطورات مشروعات شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" يبرز اهتماماته لتحويل مصر كوجهة واعدة للتجارة والاستثمار، وزيادة حصتها من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بما يحقق رفع إيرادات الموانئ وزيادة العوائد الدولارية.

txt

أبرزها محطة تحيا مصر.. أهم مشروعات تطوير الموانئ

فرص كبيرة للعمل مع مصر

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الشركة الفرنسية على وجود فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية، يعكس ما أولته الدولة من اهتمام بالغ لتطوير موانئها وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات العالمية، حتى تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، إذ نفذت الدولة خطة استراتيجية لتطوير وتوسعة الموانئ البحرية باستثمارات 129 مليار جنيه في إطار 18 ميناء بطاقة 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأشار "أبوالفتوح" إلى أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، مؤكدًا أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة أن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على توفير ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي تتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.

النائب جمال أبوالفتوح تطوير الموانئ المصرية تحويل مصر لمركز لوجستي ممرات لوجيستية الطاقة الاستيعابية للموانئ

مواد متعلقة

"صناعة النواب" توصى بسرعة تفعيل تطبيق منظومة حوافز الاستثمار على القطاع

النائب أيمن محسب: علاج وائل الدحدوح يعكس حرص الدولة على دعم الشعب الفلسطينى

برلمانى: التاريخ سيُخلد جهود الرئيس السيسى والدبلوماسية المصرية دعمًا للقضية الفلسطينية

برلماني: استقبال وائل الدحدوح موقف إنساني يُحسب للرئيس السيسي

استقبال الدحدوح فى مصر.. "إعلام المؤتمر": موقف إنسانى جديد للرئيس السيسى

برلمانى يطالب بزيادة منافذ وكميات السلع بمعرض "أهلًا رمضان بورسعيد"

قيادى بمستقبل وطن: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة

صبور: تكليف الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية يخفف الأعباء عن المواطن

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها