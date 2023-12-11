مساعدة الناخبين.. أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين داخل اللجان بمطروح

قال عادل ذكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمحافظة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، إن أعضاء التنسيقية بالمحافظة منذ بدء العملية الانتخابية فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 يقومون بالمتابعة والرصد فى اللجان.

وأوضح أن الأعضاء يقومون أيضا بتوعية المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومساعدتهم وخاصة كبار السن وزوي الهمم فى الوصول إلي لجانهم الانتخابية لتسهيل العملية الانتخابية عليهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر؛ لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.