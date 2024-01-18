الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

المصرية للاتصالات 
المصرية للاتصالات 

توقع المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة  المصرية للاتصالات أن يتم تشغيل خدمات الجيل الخامس في مصر خلال 6 أشهر ستقوم الشركة فيها بتجهيز الشبكات والبنية التحتية لتشغيل الخدمات الجديدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة، أن الشركة استثمرت نحو 2.2 مليار دولار لتطوير وتحديث البنية التحتية واستبدالها بكابلات الفايبر بدلًا من الكابلات النحاسية، وهذا سيساعد في الإسراع بتشغيل الخدمات الجديدة.

وأوضح أنّ الشركة المصرية للاتصالات ستمول قيمة الرخصة، التي بلغت 150 مليون دولار عبر مواردها الذاتية بالدولار، مشيرًا إلى أنّ الشركة كانت على استعداد في الحصول على تراخيص وفرت سيولة دولارية لازمة.

البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات باتت قادرة على تشغيل خدمات 5G

وأضاف أنّ البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات باتت قادرة على تشغيل خدمات 5G، وستساعد في زيادة إيرادات الشركة خلال العام الجاري، كما ستساعد كذلك في جذب المزيد من العملاء، موضحًا أنّ الشركة تملك سيولة مالية كبرى بإمكانها تغطية مبلغ الاتفاقية كاملًا، حيث كانت الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل لتقنية 4G، والتي جرى إطلاقها في عام 2017.

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المصرية للاتصالات "وي" توقع بروتوكول تعاون مع شركة "إم جي" للتطوير العقاري

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برلمانية: حصول المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل الجيل الخامس خطوة متميزة

وأشار إلى أنّ عدد عملاء الشركة الحالي وصل إلى 13 مليون عميل، حيث توقع الرئيس التنفيذي للشركة ارتفاع أرباح الإنترنت الثابتة ضمن الشركة بنسبة لن تقل عن 15% في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بعد تحريك أسعار باقات الإنترنت في الفتة الأخيرة.

المصرية للاتصالات خدمات الجيل الخامس تجهيز الشبكات كابلات الفايبر الكابلات النحاسية

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