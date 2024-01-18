المصرية للاتصالات: مفاوضات مع بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 14 مليار جنيه

كشف المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أنه يجري حاليا مفاوضات بين الشركة المصرية للاتصالات ومسئولي بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 14 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لاستخدامها في تنفيذ العمليات التشغيلية للشركة، وليس له أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.

وأضاف نصر في تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن المصريه للاتصالات، ستمول قيمة الرخصة من خلال مواردها الذاتية، وستحول المبلغ فورًا للحكومة وعلى دفعة واحدة.

تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال ستة أشهر

وتوقع نصر تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر، بعد أن حصلت الشركة على الترخيص أمس بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عامًا مشيرا إلى أن هناك أمور فنية يجري تجهيزها على الشبكة وبناء محطات وأجهزة تتيح خدمات الجيل الخامس.