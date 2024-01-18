الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المصرية للاتصالات: مفاوضات مع بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 14 مليار جنيه

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

كشف المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أنه يجري حاليا مفاوضات بين الشركة المصرية للاتصالات ومسئولي  بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 14 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لاستخدامها في تنفيذ العمليات التشغيلية للشركة، وليس له أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.

وأضاف نصر في تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن المصريه للاتصالات، ستمول  قيمة الرخصة من خلال مواردها الذاتية، وستحول المبلغ فورًا للحكومة وعلى دفعة واحدة.

تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال ستة أشهر

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المصرية للاتصالات: 2.5 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية وتوصيل الفايبر

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المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

وتوقع نصر تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر، بعد أن حصلت الشركة على الترخيص أمس  بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عامًا مشيرا إلى أن هناك أمور فنية يجري تجهيزها على الشبكة وبناء محطات وأجهزة تتيح خدمات الجيل الخامس.

المصرية للاتصالات خدمات الجيل الخامس مسئولي بنك مصر تمويل بقيمة 14 مليار جنيه القرية الذكية

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المصرية للاتصالات: تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

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