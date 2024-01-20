السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

الريال السعودى
الريال السعودى

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية مع توافد المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة رجب وشعبان.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت  20-1-2024 في مصربالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أسعار العملات اليوم في مصر

وينشر الدستور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية وفقًا لشاشات التداول ومواقع إلكترونية رسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 20 يناير 2024

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 20-1-2024

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندريه، سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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أتلتيكو مدريد يهزم الريال برباعية ويكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا

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سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-1-2024

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك الأهلي المصري 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل نحو  8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك saib سجل نحو 8.10 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي سجل نحو  8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 20 يناير 2024  سجل نحو 0.27 دولار.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 20 يناير 2024.

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