خبراء: منح رخص الجيل الخامس سيجذب استثمارات بـ2 مليار دولار

أجمع خبراء الاتصالات على أن حصول الشركة المصرية للاتصالات اليوم على أول رخصة للجيل الخامس في مصر بقيمة 150 مليون دولار، قرار جيد للسوق ويؤدي لمنافسة قوية في السوق، مشيرين إلى أن مكاسب الجيل الخامس رفع سرعات الإنترنت والتي تبدأ من 100 ميجا بايت في الثانية.

وأشاد الخبراء بقيام الدولة بالتيسير علي المستثمرين ومنح رخص للجيل الخامس سيؤدي لضخ استثمارات تصل لـ2 مليار دولار تمثل جزءًا في ثمن رخص الترددات، بالإضافة إلى استثمارات إضافية في الشبكات والبنية التحتية، حيث إن تشغيل هذه الرخص يحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والشبكة بجانب قيمة الترددات.

وقال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الإعلان عن بدء طرح رخص الجيل الخامس في مصر وحصول الشركة المصرية للاتصالات وي على أول رخصة للجيل الخامس "5G" قرار إيجابي على السوق المصري وسيؤدي لجذب استثمارات أجنبية تقدر بنحو 2 مليار دولار خلال عام 2024.

الجيل الخامس يتيح سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا في الثانية

وأكد الليثي في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركات المحمول الأخرى العاملة في السوق ستدخل سباق المنافسة، حيث إن خدمات الجيل الخامس ستسمح بوجود سشرعات عالية تصل 100 ميجا في الثانية، وهذا سيؤثر علي جودة جميع خدمات الاتصالات في مصر وجميع التطبيقات التي ترتبط بالإنترنت ومجال المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات، أن طرح الجيل الخامس سيؤثر إيجابيًا على بيئة ومناخ الاستثمار في مصر ويؤدي لدخول شركات عالمية السوق، حيث إن خدمات الجيل الخامس مرتبطة بجميع التطبيقات والحلول وإنترنت الأشياء وتحدث الآلات مع بعضها البعض وسيسمح بتوفير مساحات كبيرة لتخزين البيانات، ما سيحقق تغيرًا كبيرًا في شكل خدمات المقدمة للمواطنين.

منافسة قوية بالسوق تؤثر ايجابيا علي الاقتصاد المصري

وأوضح الليثي أن عام 2024 سيشهد منافسة قوية بين الشركات العاملة في سوق الاتصالات، وستبدأ كل شركة في تطوير وتحديث بنيتها التحتية لتتواكب مع خدمات الجيل الخامس، وسيصبح هناك خدمات جديدة تتواكب مع التطوير الهائل في الأجهزة الجديدة.

في نفس السياق قال الدكتور عمرو بدوي خبير الاتصالات، إن منح رخصة الجيل الخامس للشركة المصرية للاتصالات بشرة خير لقطاع الاتصالات المصري، حيث إن هذه الخدمات ستتيح سرعات غير مسبوق للإنترنت في مصر وستؤدي لتنشيط سوق الاتصالات وتخلق منافسة قوية بين الشركات لجذب المستخدمين.

تحسن في تقارير المؤشرات الدولية لمصر

وأضاف أن سوق الاتصالات في مصر واعدة وأمامه الكثير من فرص العمل، خاصة مع تشغيل خدمات الجيل الخامس مشيرًا إلى أن هذا سيعزز من المؤشرات الدولية لمصر، حيث إن الجيل الخامس مرتبط بجميع القطاعات وسيؤدي لرفع متوسط سرعات الإنترنت محليًا وإفريقيًا وعالميًا.