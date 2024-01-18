استثمارات 12 مليون دولار.. وضع حجر أساس مشروع صينى عملاق باقتصادية قناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، مراسم تدشين حجر الأساس لمصنع فانوارد لتصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية المتنوعة داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا -مصر) بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

ينفذ المصنع على مساحة 26 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 12 مليون دولار، ويوفر نحو 300 فرصة عمل 90٪ منها للعمالة مصرية، على أن تنتهي أعمال الإنشاء للمشروع خلال 9 أشهر.

ودشين حجر الأساس، بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ويونغ تشونغمان رئيس شركة فانوارد، وليدلوف مدير عام شركة تيدا للتنمية.

دعم التكنولوجيا الجديدة في التصنيع

وأوضح وليد جمال الدين، خلال كلمته، أن تدشين مشروع فانوارد اليوم هو دليل على تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية، ما يحقق الإفادة لشعب البلدين، ووجه الشكر للمطور الصناعي (تيدا-مصر) على التعاون مع الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات، ما يسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات الصينية، خاصة بعد التوسعات الجديدة والتي تؤكد على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع فانوارد للأجهزة المنزلية يعد علامة فارقة جديدة تضيف إلى تكنولوجيا هذا المجال في مصر، وأكد الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لمثل هذا النوع من المشروعات ليتمكن من النمو والتطور.

وأوضح أن عام 2023 شهد نجاحًا كبيرًا للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية في ظل الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة، التي أدت إلي مزيد من التوسعات في المشروعات القائمة وعدد من المشروعات الجديدة، وأعلن خلال كلمته عن جولة ترويجية جديدة لجمهورية الصين خلال مايو المقبل، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

من جهته؛ أعرب يونغ تشونغمان عن سعادته بوضع حجر أساس مشروع فانوارد في أرض مصر المفعمة بالأمل، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط لهذا المشروع _الذي يقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس_ بعناية لرغبة الشركة في التوسع داخل مختلف الأسواق الدولية.

وأوضح أن المشروع يستهدف بعد اكتمال مراحله إنتاج 500 ألف سخان مياه و2 مليون قطعة جزئية سنويًا، موجهًا الشكر على الدعم الذي تلقته الشركة من المنطقة الاقتصادية ومن المطور الصناعي (تيدا – مصر) للبدء في المشروع، والذي جعل جميع الإجراءات تمر بسلاسة لتسريع وتيرة البدء في تنفيذ المشروع.

وفي السياق ذاته، أوضح ليدلوف، أن إنشاء مصانع للشركات الصينية في مصر لا يعد خطوة لفتح أسواق عالمية جديدة للشركات فحسب، وإنما هو جزء أساسي من تفعيل مبادرة الحزام والطريق، وأكد أن التعاون مع المنطقة الاقتصادية يعد معيارًا ممثلًا للتعاون المشترك ضمن المبادرة.

وأشار إلى أن شركة (تيدا – مصر) باعتبارها أحد المطورين الصناعيين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها التزام بتعزيز التنمية السريعة للاقتصاد الإقليمي، وتشجيع الشركات الصينية على الانتقال إلى العالمية، وخلق بيئة أعمال من الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن الزيارة الترويجية الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لدولة الصين خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، شهدت إبرام اتفاقيات تشمل 11 مشروعًا، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على مساحة 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.