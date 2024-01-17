الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يوقع اتفاق مع "عين" لتسويق الوحدات السكنية لمشروعات التنمية الحضرية

طارق فايد
طارق فايد

وقع بنك القاهرة وشركة عين لاستثمارات الفرانشيز (تقييم لإداره المشروعات) عقد إتفاق لتسويق وترويج وتمويل الوحدات السكنية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى نطاق بعض محافظات الجمهورية لصالح صندوق التنمية الحضرية.

عقد إتفاق لتسويق الوحدات السكنية لمشروعات صندوق التنمية الحضرية 

 

شهدت مراسم التوقيع حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وبهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة تقييم والمهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية واللواء ماجد السرتي رئيس مجلس ادارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والأستاذ عبد الحميد مرتجى القائم بأعمال رئيس قطاع الإستثمار ببنك القاهرة ولفيف من قيادات البنك والشركة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد طارق فايد، أهمية تلك الإتفاقية لما تمثله مشروعات صندوق التنمية الحضرية من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة من خلال العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، موضحًا أنه وفقًا للإتفاقية أسندت شركة عين لبنك القاهرة التعاون معها في تسويق وبيع الوحدات السكنية التابعة للصندوق والمسندة إلي الشركة من شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية من أجل تحقيق أقصى إستفادة من تلك الوحدات مدعومة بالكفاءات الفنية التى يمتلكها بنك القاهرة في مجال التسويق والترويج والتمويل.

ومن ناحيته، أعرب محمد كامل عن سعادته بالتعامل مع بنك القاهرة والذى يعد واحدًا من أكبر البنوك المصرية والأكثر انتشارا في ربوع محافظات الجمهورية، متوقعًا أن يثمر هذا التعاون عن ضبط في أسعار الوحدات السكنية وأن تكون في متناول الجميع خاصة وأنه لدى البنك خطط كبيرة لتسهيل السداد من خلال أقساط ميسرة تساعد فئات كثيرة في المجتمع على الاشتراك في واحد من أكبر مشروعات الإسكان في مصر وهو مشروع "تطوير العواصم" التابع لصندوق التنمية الحضرية والذي يتضمن أكثر من نصف مليون وحدة سكنية.

وأضاف "كامل" أن هذا التعاون سوف يستفيد منه المواطن الذي سوف يكون لديه فرصة كبيرة في اختيار الوحدة التي يريدها وبالإسعار التي تناسبه.

 

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تسهيلاك كبيرة للسداد والتقسيط 

 

فيما أوضح بهاء الشافعى أهمية الإتفاقية فى تحقيق الإستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة بإعتباره واحدًا من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وما يمتلكه البنك من خبرة واسعة فى مجال تسويق وترويج وتمويل الأصول العقارية وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج والتسويق والتمويل للأصول بمختلف أنواعها، مضيفًا أن عدد المحافظات التى سيتم تسويق الوحدات بها تبلغ نحو 10 محافظات.

وتابع عبدالحميد مرتجى، أنه وفقًا للإتفاقية يتم الحجز عبر موقع الحجز الإلكترونى لبنك القاهرة وطرق الحجز المختلفة، موضحًا أنه يحق للعميل إختيار طرق شراء الوحدات بنظام التقسيط وبشروط صندوق التنمية الحضرية فى حالة التقسيط لمدة أقصاها خمس سنوات، وفى حالة رغبة العميل فى التقسيط لمدد تتجاوز ذلك يقوم البنك بتمويل عملية شراء تلك الوحدات وفقًا لجدارة المشترى ونظم التمويل السارية لدي البنك طبقًا لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري والتي تصل مدد تمويلها لنحو30 عام.

بنك القاهرة عقد إتفاق الوحدات السكنية المبادرة الرئاسية تطوير عواصم المحافظات صندوق التنمية الحضرية

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