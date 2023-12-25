الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"القابضة للمياه" توقع برتوكول تعاون مع بنك القاهرة لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين بنك القاهرة والقابلة لمياه الشرب

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة بروتوكول تعاون بشان خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة والبنك في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات.

شهدت مراسم التوقيع حضور كلًا من الدكتور صلاح بيومى واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وبهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، وأسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية بالبنك ومحمد حسنى رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي بالشركة ولفيف من قيادات البنك والشركة.

 


وقال المهندس ممدوح رسلان إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية علي نحو يخدم المواطنين متلقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، وتحديد القواعد والشروط والأحكام المنظمة لآلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك للشركات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التطلع إلى مستقبل أكثر تقنية وسهولة، وتحسين تجربة المواطنين وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل والتزامنا بتطوير الخدمات وتعزيز الأنظمة الرقمية فى تقديم الخدمات.

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من جانبه، أوضح  طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، موضحًا أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد.
 


ويتيح البروتوكول تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتمثلة فى خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الانترنت واتاحة السداد طوال أيام الاسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة وسرعة اتمام عملية الدفع بسهولة وخدمة ماكينات POS ورمز الاستجابة السريع QR Code وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS.

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