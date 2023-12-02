للعام الثاني على التوالي.. بنك القاهرة يحصد برونزية MENA effie

فاز بنك القاهرة للعام الثانى على التوالى بالجائزة البرونزية خلال حفل توزيع جوائز إيفى مينا Effie Mena لعام 2023 لأفضل حملة تسويقية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن حملته الإعلانية التى أطلقها البنك خلال شهر رمضان الماضى تحت شعار "ورا كل قصة نجاح حكاية".



يأتى حصول البنك على الجائزة البرونزية تتويجًا لنجاح حملته الإعلانية وما اتسمت به من أسلوب إبداعى ساهم فى تميزها كواحدة من أفضل الحملات الإعلانية، كما يعكس تتويج بنك القاهرة بالجائزة شهادة استحقاق للجهود المتواصلة للبنك فى إطار استراتيجيته التسويقية والتى تقوم على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح العملاء من خلال تطوير منصات اتصالات وتسويق متعددة القنوات.



حيت تعد جوائز Effie MENA من أهم الجوائز التى يتم منحها للمؤسسات فى مجال التسويق لتكريم أفضل الأفكار التسويقية الفعالة سنويًا.



وتركزت الرسالة الإعلانية للحملة على دعم قصص النجاح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف اليدوية والشركات المصرية التى يقوم البنك بتمويلها وحث صحاب تلك المشروعات للحصول على قرض إنجاز الذى يقدمه البنك لعملائه والذى يتمتع بمزايا التقديم على القرض بصورة إلكترونية والحصول على القرض خلال فترة وجيزة لا تتعدى الـ 10 أيام لبدء مشروع جديد أو التوسع فى مشرع قائم بما يسهم فى دعم الصناعة المحلية والمنتجات المصرية.

