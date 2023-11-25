السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يحصل على «الأيزو» فى استمرارية الأعمال

بنك القاهرة
بنك القاهرة

حصل بنك القاهرة على شهادة «الأيزو ٢٢٣٠١» لنظام إدارة استمرارية الأعمال، تتويجًا لجهوده المبذولة فى هذا المجال، التى تضمن توافق البنك مع كل متطلبات المعيار الذى يهدف إلى توفير منهج وقائى لتحديد المخاطر الرئيسية والتخفيف من حدتها، والاستعداد للأحداث غير المتوقعة، لخفض تأثير الحوادث إلى أدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات والكوارث المحتملة، وتخفيض فترات التوقف عن العمل إلى أدنى مستوى، عند التعرض لأى حوادث.

وأشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بتلك الخطوة باعتبارها إنجازًا مهمًا يدل على اهتمام البنك بتأمين عملائه وموظفيه تحت أى ظروف من خلال إعداد خطة تشمل إجراءات حقيقية للتعامل مع الكوارث والأحداث غير المتوقعة، وتخضع للتحديث بشكل مستمر بما يضمن تطويرها دائمًا، وتحقيق الاستجابة المثلى فى حالات الطوارئ.

وقالت هالة القصار، رئيس مجموعة المخاطر، إن حصول بنك القاهرة على هذه الشهادة يعكس جهوده لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء فى حالة وقوع أى حوادث طارئة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، فضلًا عن تحسين خدمات البنك وممارساته التشغيلية.

بنك القاهرة طارق فايد

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