الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يعلن إنطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للشركات والمؤسسات المالية  i-Sign

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن إنطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية i-Sign كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نماذج الإشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

وبهذه المناسبة أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد رقمي، وكذلك سياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتقديم أفضل المنتجات والحلول الرقمية لكافة أنواع الشركات.

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وفى نفس السياق، أوضح بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن إطلاق الخدمة يأتى إدراكًا لقيمة الوقت والفاعلية التي يحتاج إليها العملاء من أصحاب الأعمال، باختلاف حجم الشركات سواء كانت صغيرة أو حتى أكبر المؤسسات وتماشيًا مع رؤية البنك في رقمنة وميكنة أكبر قدر من المنتجات والخدمات المصرفية لإعطاء ميزة تنافسية لعملائنا. 

فيما أضاف أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية أن التوقيع الإلكتروني i-Sign  يتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونيًا بأعلى معايير الأمان، فضلًا عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي.

لماذا التوقيع الإلكتروني ؟ 

  • سهولة وسرعة إجراءات استخراجها.
  • توفير الوقت والمجهود، وسهولة الاستخدام والتطبيق.
  • لا يمكن تزويره، ولا يمكن التنصل منه.
  • للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية.
  • يتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والغطاء القانوني.
  • الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع
  • توقيع وتوثيق جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية والبريد الإلكتروني.
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