الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يقدم عروضًا تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمى للادخار

عروض بنك القاهرة
عروض بنك القاهرة

أطلق بنك القاهرة، مجموعة من العروض التحفيزية للعملاء، تزامنًا مع فعاليات الشمول المالى للاحتفال باليوم العالمى للإدخار خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2023 تحت رعاية البنك المركزى.

 

 

 

من أبرز تلك المزايا فتح حسابات وفـر الإدخاري والجاري للأفراد وأصحاب النشاط الاقتصادى من خلال الرقم القومى فقط، بالإضافة إلى حساب وفر بيزنس للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المكتمل مستنداتها، وتتميز حسابات وفـر بالإصدار المجانى وبدون حد أدنى، ووصل عدد عملاء حسابات وفر للشمول المالي إلى أكثر من 60 ألف عميل منذ إصدارها في يناير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023.  

 

كما تشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة إتاحة اصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا لحسابات وفر (الإدخاري/ الجاري)، بالإضافة الى الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقة ميزة للحوالات والإصدار المجاني لمحفظة قاهرة كاش وخدمة الانترنت/ الموبايل البنكي، فضلًا عن حرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية سواء داخل الفروع أو من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية كالجامعات ومراكز الشباب.  

"بنك القاهرة" يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكافة فروع البنك

 

 

 

 

هذا ويحرص بنك القاهرة على المشاركة فى كافة الفعاليات التى ينظمها البنك المركزى المصرى تحقيقًا لأهداف الشمول المالى وتعزيز ثقافة الإدخار لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة، بما يتناسب مع توجهات الدولة فى هذا المجال وهو ما تعززه أيضًا باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها البنك للعملاء، حيث وصلت نسبة الشمول المالي في مصر الى 67.3% تقريبا بنهاية يونيه 2023.

كان  بنك القاهرة  قد حصل على Elite Quality Award من بنك جي بي مورجان JP Morgan لعام 2023 والتي يمنحها سنويًا لأكثر البنوك نموًا ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية، يأتي حصول البنك على الجائزة  تقديرًا لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة، وفقًا لمعايير الأداء التي حددها جي بي مورجان محققًا معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%.

وتسلم الجائزة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة من ريناتا ڨيلانوڨا الرئيس التنفيذي للمدفوعات العالمية "Managing Director Global Head of Payments – JP Morgan".

بنك القاهرة أطلق مجموعة من العروض التحفيزية فعاليات الشمول المالي اليوم العالمي للادخار البنك المركزي

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