الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"بنك القاهرة" يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكافة فروع البنك

أرشيفية
أرشيفية

أعلن بنك القاهرة عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة في مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل؛ لضمان مستوي الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.
شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة واللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن، ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديري الأمن بالقطاع المصرفي وعدد من ممثلي الشركات والمصنعين، وقد قامت إحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.
وخلال فعاليات الافتتاح، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجاً للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسي، بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن افتتاح الوحدة يأتى في إطار تطبيق المحددات الملزمة في وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزي المصري.

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