الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تُشارك في اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع الدورة الثانية والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، المنعقدة يومي 15 و16 يناير، يعقبها اجتماع الدورة الثالثة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والدورة السابعة والعشرين للمجلس، يومي 17 و18 يناير في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
 

مصر تشارك في اجتماعات مجلس الوزراء العرب 


وتناقش الاجتماعات عددًا من المواضيع، أبرزها اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة، مثل فريق العمل العربي لشؤون الإنترنت، وفريق العمل العربي لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي، وفريق العمل العربي لشؤون التقييس، ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إلى جانب موضوعات الأمن السيبراني، مثل المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني وفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات. 

وزير الاتصالات لـ"الدستور": بدء تنفيذ مشروع قومى لميكنة المحليات.. والبداية من المنيا

 

تناقش الذكاء الاصطناعي وجرائم تقنية المعلومات والانترنت 
 

 تسلط الاجتماعات الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، ومؤسسة سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى. كما يتم مناقشة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، ومبادرة العاصمة العربية الرقمية، والمنتدى إقليمي للمحتوى الرقمي العربي. 
 
وجرى خلال الاجتماعات، تم الموافقة على المقترح الذي قدمه فريق وزارة الاتصالات بشأن تنظيم جلسات تعريفية للخبراء عبر الإنترنت حول الميتافيرس، وتعزيز العمل على المواضيع ذات الصلة في المنطقة العربية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الدول العربية، الأمر الذي يؤكد حرص مصر على المشاركة والتعاون في رسم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

مصر وزارة الاتصالات مؤشرات الاتصالات الإنترنت الإمارات مجلس الوزراء العرب جرائم تقنية المعلومات

مواد متعلقة

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم مؤتمر الذكاء الاصطناعي بمعرض الكتاب 3 فبراير

"الاتصالات": ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4535 مكتبا بنهاية نوفمبر الماضى

بنك مصر يحصل على 90 جائزة ومركزًا متقدمًا من كبرى المؤسسات العالمية خلال 2023

الاتصالات: مصر الأولى في "سرعة النت" بإفريقيا بعد تطوير كلّف 150 مليار جنيه

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

قبل الغرامة| اعرف أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير بدون غرامة 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

كيف تحولت "اقتصادية قناة السويس" إلى مركز لوجستي عالمي؟

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟