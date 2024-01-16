بنك مصر يحصل على 90 جائزة ومركزًا متقدمًا من كبرى المؤسسات العالمية خلال 2023

حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز بمختلف قطاعات الأعمال خلال عام 2023، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات: ففي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2023 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، ومن مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة ذا ديجيتال بانكر، كذلك حصد البنك جائزة البنك الأكثر ابتكارًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2023 من مجلة وورلد ايكونوميك، كما حاز البنك جائزة أفضل مبادرة وأفضل منتج للخدمات المصرفية الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.

وتوج بنك مصر بعدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2023 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، ومن مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ومن جوائز مجلة يوروموني للتميز، ومن مجلة وورلد ايكونوميك، ومن مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة إنترناشيونال فاينانس، ومن مجلة بيزنس تابلويد، كما حصد البنك جائزة البنك الأكثر تحقيقًا لأهداف المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة – مصر 2023 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس.

وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة – مصر2023 من مجلة جلوبال تريد ريفيو، وفي استقصاء تمويل التجارة لمجلة "يوروموني" حاز البنك على المراكز التالية عن عام 2023: رائد للسوق المصرية 2023، أفضل مقدم للخدمة – إفريقيا 2023، أفضل مقدم للخدمة – مصر2023، كما حصل البنك على التصنيف الأول في استقصاء إدارة النقد لمجلة "يوروموني" لعام 2023 في المجالات الآتية: رائد في القطاع الحكومي – مصر 2023، رائد في مجال التعدين – مصر 2023، رائد في مجال السياحة – مصر 2023، وأفضل مقدم لخدمات الزراعة – مصر 2023، وأفضل مقدم لخدمات التعدين – مصر 2023، وأفضل بنك في مجال السياحة – مصر 2023.

وفي مجال التجزئة المصرفية فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في خدمات الموبايل البنكي – مصر 2023 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، كما حصل البنك على جائزة أفضل برنامج لمكافآت العملاء وخدمة العملاء – مصر 2023 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، جائزة أفضل تطبيق للموبايل البنكي – مصر 2023 من مجلة جازيت العالمية، جائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر 2023 من مجلة جلوبال براندز، ومن مجلة إنفستور ميديا ومن ميا فاينانس، كما حصل البنك على جائزة أكثر منصات الدفع الإلكتروني ابتكارًا (الخدمات المصرفية) – تطبيق المحفظة الإلكترونية – مصر 2023 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة أقوى نافذة لخدمات التجزئة المصرفية الإسلامية – مصر 2023 من مؤسسة كامبريدج اي اف ايه، وجائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر 2022 من إسلاميك فاينانس نيوز.



وفي مجال الابتكار الرقمي فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك للحلول الرقمية – مصر 2023 من جوائزمجلة يوروموني للتميز، جائزة أفضل بنك رقمي – مصر 2023 من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وعلى جائزة مؤسسة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي – فئة التكنولوجيا والصناعة: الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية – منطقة الشرق الأوسط 2023.

وفي مجال إدارة الأموال والمراسلين حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مجال إدارة الخزانة – مصر 2023 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، ومن مجلة انتر ناشيونال بيزنس، ومن مجلة جازيت العالمية،ومن مجلة بيزنس تابلويد، كما حصد بنك مصر جائزتي بنك العام في إدارة النقد المحلي – مصر 2023، وبنك العام في استبدال العملات الأجنبية – مصر2023 من مجلة آسيان بانكينج أند فاينانس، كما حصل البنك على الجوائز التالية من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، جائزة أفضل بنك في مجال إدارة الخزانة – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، جائزة أفضل بنك في إدارة السيولة – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، جائزة أفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2023، وجائزة أفضل بنك في استبدال العملات الأجنبية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023.

وفي مجال التمويل الإسلامي وتمويل الشركات الكبيرة والقروض المشتركة، حاز بنك مصر على جائزة بنك العام في التمويل الاسلامى – مصر 2023 من مجلة جازيت العالمية ،و جائزة أفضل بنك إسلامي – مصر 2023 من جوائز مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي،كما حصل البنك على جائزة عملية العام "القروض" – إفريقيا 2023 من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز، وتوج البنك بجائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر 2023 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ومن مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، ومن جوائز مجلة يوروموني للتميز، ومن مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصد البنك جائزة البنك الأسرع نموًا في مجال ائتمان الشركات – مصر 2023 من مجلة جازيت العالمية، ومن مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، جائزة أفضل فريق للخدمات المصرفية للشركات – مصر 2023 من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، كما حاز البنك على الجوائز التالية من جوائز مؤسسة آي جي جلوبال، جائزة عملية العام - مجال البنية التحتية الرقمية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، جائزة عملية العام - مجال النفط والغاز - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، جائزة عملية العام - مجال الاتصالات - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، كما حاز البنك على الجوائز التالية من مؤسسة ايميا فاينانس لعام 2022، جائزة أفضل عملية تمويل هيكلي – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويل مشترك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، جائزة أفضل عملية تمويل هيكلي – شمال إفريقيا، جائزة أفضل تمويل بالعملة المحلية – إفريقيا، جائزة أفضل عملية إعادة هيكلة – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويلية عن مشروع ترفيهي – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويل مشروعات – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويلية في مجال البنية التحتية – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع الاتصالات – إفريقيا، وجائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع الصناعة – إفريقيا، كما حاز البنك على المركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية والثالث على إفريقيا في تسويق وترتيب القروض المشتركة من قائمة بلومبرج الخاصة بالقروض المشتركة لعام 2023.

وفي مجال الاستثمار والأسواق المالية، حاز بنك مصر على جائزة أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط- لعام 2023 من مجلة جلوبال فاينانس.

وفي مجال المراجعة الداخلية حاز البنك على جائزة أفضل بنك في مجال المراجعة الداخلية – مصر 2023 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، ومن مجلة إنترناشيونال بيزنس.

وفي مجال الموارد البشرية حاز البنك على جائزة أفضل بنك في تنمية الموارد البشرية – مصر 2023 من مجلة جلوبال براندز، وجائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين – الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.

كما توج بنك مصر بجائزة بنك العام – مصر 2023 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، ومن مجلة جازيت العالمية، وحصد البنك جائزة أفضل بنك – مصر من مجلة إنفستور ميديا، ومن مجلة وورلد فاينانس 2023، ومن مجلة براندز ريفيو، وصنف البنك ضمن قائمة أفضل 50 بنكًا آمنًا – إفريقيا 2023 من جلوبال فاينانس، كما حاز البنك جائزة العلامة التجارية الأكثر ثقة – مصر 2023 من مجلة جلوبال براندز، ومن مجلة إنفستور ميديا، كما توج البنك بجائزة البنك الأكثر تميزًا خلال القرن – مصر 2023 مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، كما حاز البنك من يوروسيرت على الشهادات التالية، شهادة الأيزو 37000:2021 في مجال إرشادات الحوكمة المؤسسية، شهادة الأيزو 37301:2021 في مجال نظام إدارة الامتثال، وشهادة الأيزو 20400:2017 في مجال ممارسات الشراء المستدام، كما حصد البنك جائزة أفضل بنك في مجال حوكمة الشركات – مصر 2023 من مجلة إنفستور ميديا، وحاز البنك على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية لعــام 2022 من شركة كنترول كايس، وتوج بنك مصر بجائزة التميز والإنجاز المصرفي في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب – 2022، كما جاء محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط وفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط 2023.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.