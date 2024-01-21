تشغيل الشريحة الإلكترونية الجديدة esim فى هذا الموعد

قال المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "we" إن الشركة تقوم بعمل تجارب فنية على الشبكة لتشغيل الشرائح الجديدة esim، مشيرًا إلى أن جميع الشركات العاملة في السوق تقدمت بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعمل هذه التجارب والتجهيزات عليها.

موعد تطبيق شريحة esim الجديدة

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تشغيل هذه الشريحة الجديدة غير مرتبط بخدمات الجيل الخامس والذي يعمل على الشرائح العادية، بشرط أن يكون لدى المستخدم هاتف ذكي مدعوم بتقنية الجيل الخامس.

وأشار إلى أن تشغيل شرائح esim سيكون خلال هذا العام بعد الموافقة النهائية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشركات، موضحًا أن الشريحة الافتراضية esim تكون داخل الهاتف المحمول وتتم مع عملية التصنيع ودراسة كل ما يتعلق بالشريحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أمر طبيعي، حيث إن هناك معايير فنية لا بد من توافرها قبل إطلاق الخدمة.

وألمح الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن حصول we على أول رخصة للجيل الخامس سيخلق منافسة قوية مع باقي المشغلين وسيؤدي إلى تنشيط سوق الاتصالات ويوفر العملة الصعبة للخزانة العامة، موضحًا أن الشركة قامت بدفع كامل ثمن الترخيص للدولة بقيمة ١٥٠ مليون دولار.

موعد تشغيل خدمات الجيل الخامس

وعن موعد تشغيل خدمات الجيل الخامس تجاريًا في مصر، قال الرئيس التنفيذي إن الشركة قامت بإجراء تجارب فنية لتشغيل خدمات الجيل الخامس، متوقعًا بدء تشغيل الخدمة تجارية بعد ثلاثة أشهر يتم الانتهاء فيها من التجاري والقياسات الفنية لجودة الخدمة.

وأشار إلى أن 50% من مواقع الشركة والشبكة جاهزة للعمل بخدمات الجيل الخامس، وسيتم تقديم الخدمة تدريجيًا للأفراد ثم المؤسسات والشركات، وأيضًا يتم إتاحة الخدمة في مناطق معينة في البداية وبعدها سيتم تعميم الخدمات الجديدة على مصر كلها.

وأوضح أن أول منطقة تم عليها تجارب لتشغيل خدمات الجيل الخامس العاصمة الإدارية الجديدة لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومؤهلة لتطبيق الخدمات، مشيرًا إلى أن سرعات نقل البيانات بالجيل الخامس تفوق 10 أضعاف الجيل الرابع.