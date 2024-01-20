السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 400 ألف شاب وفتاة خلال عام 2024

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

في أعقاب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من الوزراء لمركز إبداع مصر الرقمية أسوان اليوم، التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجي برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز.

 

 

وزير الاتصالات يلتقى بشباب مركز إبداع مصر الرقمية أسوان


وعقب الزيارة؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت، عن فخره بقصص نجاح الشباب من خريجى برامج ومبادرات الوزارة المقدمة من خلال مركز ابداع مصر الرقمية بأسوان، والتى تم استعراضها وتسليط الضوء عليها خلال زيارة رئيس الوزراء للمركز.

وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إطلاق برامج للتدريب من أجل التوظيف حيث تعمل على تطوير برامجها التدريبية من حين إلى اخر لمواكبة أحدث تطورات التدريب وسوق العمل العالمي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى في سوق العمل العالمي في هذه المجالات والتى من بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مع العمل بالتوازي على توسيع القاعدة التدريبية.

 

تدريب 400 الف شاب خلال 2024

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف تدريب 400 ألف شاب خلال العام المالي الحالي من خلال العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التي يتم إتاحتها بشكل مستمر ومن بينها دورات تدريبية عن بُعد؛ موضحا أن مبادرة رواد مصر الرقمية متاحة لجميع الطلاب والخريجين للالتحاق بها بدون الارتباط بتخصصهم الجامعي، مضيفا أن خريج هذه المبادرة سيحصل على شهادة من الوزارة أنه مؤهل لوظيفة في إحدى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم العمل على تطوير مهاراته في هذه الوظيفة، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب من خلال منصة "مهارة تك" اختيار المجال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم فيه ومن ثم الالتحاق بوظيفة في هذا المجال.

وردا على أسئلة الشباب، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل على تخصيص مكان فى محافظة أسوان لعمل المهنيين المستقلين؛ وتزويده بإنترنت فائق السرعة.

 

طلعت: الانتهاء من إنشاء منصة للمهنيين المستقلين قريبا للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبا والتى ستتيح وجود كيان لهم للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية مع وجود برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم فى مجال عملهم؛ موضحا أن الوزارة ستعمل على تنظيم ملتقى للتوظيف قريبا لمساعدة الشباب على ايجاد وظائف فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 


الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أنشأت مركز إبداع مصر الرقمية أسوان فى إطار خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، حيث بلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية حتى الآن نحو 20 مركزا ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزا مع نهاية 2024.

 

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حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية.

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