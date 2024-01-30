بمحافظات الجمهورية.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024
24 ساعة وينتهي شهر يناير للعام الجديد لذلك زاد البحث عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر حتى لا تتراكم الفاتورة على العملاء وتسديدها في موعدها قبل بداية الشهر الجديد.
نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024 والشركات الموزعة للكهرباء التي توفر روابط مباشرة للاستعلام عن فواتير الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.
استعلام عن فاتورة الكهرباء 2024
يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء التي توفر رابط مباشر لذلك بعد الاعتماد على التحول الرقمي في تنفيذ مختلف الخدمات الحكومية الخاصة بالمرافق والخدمات المنزلية.
الشركات الموزعة للكهرباء في مصر
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء
شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
https://eservices.eehc.gov.eg/
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
http://www.ndedco.gov.eg/billquery.aspx
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
https://scedc.gov.eg/SCEDC/Security/LoginCustomer.aspx
يجب أن يكون لدى العميل حساب في اي من الشركات السابقة كي يمكنه اجراء عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر بكل سهولة
حيث يطلب منه تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري المسجل على الموقع
ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير في اي من الشركات السابقة
ادخال رقم العداد وهو الموجود في اي من الايصالات السابق دفعها
بعدها تظهر ايقونة الاستعلام عن الفواتير للضغط عليها
تظهر الفواتير المستحقة
تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024
يمكن تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر بعد الاستعلام عنها من خلال منافذ الدفع الالكتروني اي فوري مصاري امان او الجهة المتاحة أمامك
او يمكن انتظار محصل الكهرباء الذي يتوجه الى المنازل بصورة منتظمة لتحصيل فواتير الكهرباء.