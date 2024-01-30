الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمحافظات الجمهورية.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

24 ساعة وينتهي شهر يناير للعام الجديد لذلك زاد البحث عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر حتى لا تتراكم الفاتورة على العملاء وتسديدها في موعدها قبل بداية الشهر الجديد.

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024 والشركات الموزعة للكهرباء التي توفر روابط مباشرة للاستعلام عن فواتير الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية. 

 

استعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء التي توفر رابط مباشر لذلك بعد الاعتماد على التحول الرقمي في تنفيذ مختلف الخدمات الحكومية الخاصة بالمرافق والخدمات المنزلية. 

 الشركات الموزعة للكهرباء في مصر 

 

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء

https://alex.ahram.org.eg/

 

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

https://eservices.eehc.gov.eg/

 

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

http://www.ndedco.gov.eg/billquery.aspx

 

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

https://sdedc.gov.eg/

 

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx

 

 

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

http://www.moee.gov.eg/

 

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

https://ncedc.gov.eg/

 

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

www.bedc.gov.eg

 

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء 

https://scedc.gov.eg/SCEDC/Security/LoginCustomer.aspx

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير برقم العداد

يجب أن يكون لدى العميل حساب في اي من الشركات السابقة كي يمكنه اجراء عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر بكل سهولة

حيث يطلب منه تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري المسجل على الموقع

ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير في اي من الشركات السابقة 

ادخال رقم العداد وهو الموجود في اي من الايصالات السابق دفعها

بعدها تظهر ايقونة الاستعلام عن الفواتير للضغط عليها 

تظهر الفواتير المستحقة 

 

 

تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024 

 

يمكن تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر بعد الاستعلام عنها من خلال منافذ الدفع الالكتروني اي فوري مصاري امان او الجهة المتاحة أمامك 

او يمكن انتظار محصل الكهرباء الذي يتوجه الى المنازل بصورة منتظمة لتحصيل فواتير الكهرباء. 

 

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024

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رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وتسجيل قراءة العداد

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