بمحافظات الجمهورية.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024

24 ساعة وينتهي شهر يناير للعام الجديد لذلك زاد البحث عن رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر حتى لا تتراكم الفاتورة على العملاء وتسديدها في موعدها قبل بداية الشهر الجديد.

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024 والشركات الموزعة للكهرباء التي توفر روابط مباشرة للاستعلام عن فواتير الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

استعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر من خلال مواقع الشركات الموزعة للكهرباء التي توفر رابط مباشر لذلك بعد الاعتماد على التحول الرقمي في تنفيذ مختلف الخدمات الحكومية الخاصة بالمرافق والخدمات المنزلية.

الشركات الموزعة للكهرباء في مصر

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء

https://alex.ahram.org.eg/

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

https://eservices.eehc.gov.eg/

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

http://www.ndedco.gov.eg/billquery.aspx

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

https://sdedc.gov.eg/

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

http://www.meedco.gov.eg/Fatwra1.aspx

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

http://www.moee.gov.eg/

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

https://ncedc.gov.eg/

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

www.bedc.gov.eg

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

https://scedc.gov.eg/SCEDC/Security/LoginCustomer.aspx

يجب أن يكون لدى العميل حساب في اي من الشركات السابقة كي يمكنه اجراء عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر بكل سهولة

حيث يطلب منه تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري المسجل على الموقع

ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن الفواتير في اي من الشركات السابقة

ادخال رقم العداد وهو الموجود في اي من الايصالات السابق دفعها

بعدها تظهر ايقونة الاستعلام عن الفواتير للضغط عليها

تظهر الفواتير المستحقة

تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر 2024

يمكن تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر بعد الاستعلام عنها من خلال منافذ الدفع الالكتروني اي فوري مصاري امان او الجهة المتاحة أمامك

او يمكن انتظار محصل الكهرباء الذي يتوجه الى المنازل بصورة منتظمة لتحصيل فواتير الكهرباء.