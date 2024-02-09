الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة": الانتهاء من أكبر مجمع إدارة مخلفات في الشرق الأوسط أكتوبر المقبل

الدكتور علي أبو سنة،
الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن من أهم المشروعات الضخمة التى تعكف عليها الوزارة خلال العام الجارى هو إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكد السعي للانتهاء منه خلال شهر أكتوبر المقبل.

أضاف أبو سنة، أن المجمع يستهدف إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها خلال الـ50 سنة المقبلة فى منطقة القاهرة الكبرى والقليوبية، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة.

المجمع يتم إقامته على مساحة 1228 فدانا

أوضح، أن المجمع يتم إقامته على مساحة 1228 فدانا، ويتضمن عددا من المكونات أبرزها تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في إعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مخلفات الرعاية الصحية.

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أكد رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ويسير وفق الجدول الزمني المخطط له.

رئيس جهاز شئون البيئة المخلفات الصلبة العاشر من رمضان إدارة المخلفات الصلبة البنك الدولي

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