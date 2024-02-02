الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

فاتورة التليفون الأرضى
فاتورة التليفون الأرضى

يتسال كثير من المواطنين واصحاب المال والاعمال عن خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته رابط الاستعلام عن استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 وكيفية دفع الفاتورة.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوم 14 يناير الماضي، وإتاحة الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 

بعدها ستقوم الشركة بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير.. اعرف قيمة فاتورتك الآن

موعد إصدار فاتور التليفون الأرضي الجديدة 2024 وطرق الدفع الإلكترونية

فاتورة التليفون الأرضي 2024

وحولت الشركة 6 ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت 

وسجل عدد مشتركي التليفون الأرضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويمثل القطاع المنزلي نحو 89 % من المشتركين والقطاع التجاري 9% والقطاع الحكومي 2%.

 

150 مليار استثمارات في البنية التحتية

وضخت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الفايبير محل الكابلات النحاسية بهدف توصيل الانترنت الارضي لنحو 3.5 مليون منزل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

معرفة فاتورة التليفون الأرضي 

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

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موعد إصدار فاتور التليفون الأرضي الجديدة 2024 وطرق الدفع الإلكترونية

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