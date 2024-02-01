خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع عبر المصرية للاتصالات

ترصد "الدستور" في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في ظل ارتفاع معدل البحث عليها بسبب ارتباط استخدام الإنترنت الأرضي في المنازل بالاشتراك في التليفون الأرضي والاستخدمات المختلفة للتليفون الأرضي للشركات والهيئات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

واشتملت خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عدة خطوات هي الدخول علي موقع شركة المصرية للاتصالات من هنا، ثم ملئ البيانات المطلوبة، وهي اسم العميل وكود المنطقة ورقم التليفون الأرضي ووالبريد الإلكتروني ورقم المحمول.

وبعد الخطوات السابقة يتم اختيار إرسال رقم التأكيد رقم الموبايل أو البريد الإليكتروني ثم الضغط على قائمة أكمل ثم تحديد رقم سري والقيام بتأكيد الحساب، وعقب الانتهاء من هذه الخطوات يتاح الدخول على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قائمة الفاتورة.

رقم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كما تتيح شركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الإليكتروني للشركة المصرية للاتصالات والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال برقم 19777.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

يعد يوم 15 يوما من كل شهر هو الموعد الخاص بدفع فاتورة التليفون الأرضي ويتاح الدفع بعد هذا التوقيت مع دفع غرامة تأخير.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتوفر شركة المصرية للاتصالات عدة طرق من أجل سداد فاتورة التليفون الأرضي وهي الدفع من خلال السنترات المملوكة لشركة المصرية للاتصالات أو من خلال زيارة أحد فروع الشركة أو من خلال الدفع إليكترونيا من خلال تطبيق ماي وي أو من خلال الدفع عبر موقع شركة المصرية للاتصالات ببطاقات الائتمان أو من خلال مكاتب البريد.، أو م خلال الطرق الأخرى التي تعلن عنها الشركة.