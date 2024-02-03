السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، مع نهاية شهر فبراير لرغبة العملاء في السداد قبل موعد الفاتورة الجديدة ، و تحصيل الفواتير المعلن عنها.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

 

يمكن لعملاء شركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي الاستعلام عن فواتير الاستهلاك عن شهر فبراير 2024 من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المواطنين بيانات العملاء المتعاقدين مع الشركة وأماكن تركيب العدادات المنزلية بالتفصيل وإدخال تسجيل العداد المكون من 10 أرقام.

 

 

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.

إدخال بيانات العداد المراد الاستعلام عن فاتورته.

تسجيل بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).

إدخال تسجيل العداد المكون من 10 أرقام.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،..).

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.

 

 

شركة كهرباء مصر الوسطى

يسعى حوالي 3.2 ملايين مشترك يسعى حوالي 3.2 ملايين مشترك  من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بنطاق 5 محافظات، هي: «الفيوم – وبني سويف – والمنيا – وأسيوط – والوادي الجديد» لمعرفة الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2024.

 

جدير بالذكر أن عدد المشتركين بمحافظة الفيوم بلغ 694 ألف مشترك ومحافظة بني سويف 741 ألف مشترك، ومحافظة المنيا 1.2 مليون مشترك ومحافظة أسيوط 1.08 مليون مشترك، ومحافظة الوادي الجديد 101 ألف مشترك.

 

 

فاتورة الكهرباء مصر الوسطى شهر فبراير الفاتورة الجديدة رابط الاستعلام العملاء

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