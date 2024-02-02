تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024 وطرق الاستعلام عن الفاتورة

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024، من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم "121".

أو من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها صاحب العداد.

تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"

من خلال خدمة "تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية"، عبر تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهربا والتي تضم 11 محافظة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح متجر الأندرويد.

"كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على "بحث".

اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

فتح البرنامج واختيار "شركة مصر العليا".

كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

اضغط على “الحصول على اسم المشترك”.

كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة.

إرفاق صورة واضحة للعداد والضغط على "موافق".

تظهر رسالة “تم حفظ القراءة بنجاح”.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2024

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx

الضغط على أيقونة "خدمات".

الضغط على أيقونة "استعلام عن الفواتير".

اختيار الشركة المنتسب لها عداد الكهرباء من ضمن القائمة التي تظهر على الشاشة.

ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بصاحب العداد.

الضغط على “ استعلام”.

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التابعة للشركات التالية بنفس الخطوات السابقة وهذه الشركات هي:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء أونلاين

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات الآتية:

الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اختيار أيقونة دفع الفاتورة.

تسجيل الدخول.

إدخال بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء

اضغط على السداد

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا

من خلال عدة محافظ للبنوك التالية:

بنك مصر.

البنك الأهلي.

بنك CIB.

بنك الإسكندرية.

بنك كريدى أجريكول.

بنك بلوم.

بنك QNB.

بنك الإسكان والتعمير.

بنك أبوظبى الإماراتي.

بنك عودة.

بنك قناة السويس.

بنك NBK.

طرق أخرى لسداد فاتورة الكهرباء

أتاحت شركة الكهرباء طرق مختلفة لسداد الفاتورة وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال محفظة خطوط الاتصالات أو من خلال الذهاب مباشرة إلى الشركة أو من خلال مندوب الشركة أو من خلال خدمة الدفع الفورى "فوري" وغيرها من الخدمات المتشابهة وذلك تسهيلا على المستفيدين من الخدمة.

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