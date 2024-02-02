الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024 وطرق الاستعلام عن الفاتورة

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن  شهر فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024، من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم "121".

أو من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها صاحب العداد.

تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"

تحرير 186 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

من خلال خدمة "تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية"، عبر تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهربا والتي تضم 11 محافظة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح متجر الأندرويد.

"كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على "بحث".

اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

فتح البرنامج واختيار "شركة مصر العليا".

كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

اضغط على “الحصول على اسم المشترك”.

كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة.

إرفاق صورة واضحة للعداد والضغط على "موافق".

تظهر رسالة “تم حفظ القراءة بنجاح”.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2024 

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط

http://www.moee.gov.eg/test_new/home.aspx

الضغط على أيقونة "خدمات".

الضغط على أيقونة "استعلام عن الفواتير".

اختيار الشركة المنتسب لها عداد الكهرباء من ضمن القائمة التي تظهر على الشاشة.

ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بصاحب العداد.

الضغط على “ استعلام”.

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التابعة للشركات التالية بنفس الخطوات السابقة وهذه الشركات هي:

  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
  • شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

خطوات سداد فاتورة الكهرباء أونلاين 

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات الآتية:

الدخول  على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اختيار أيقونة دفع الفاتورة.

تسجيل الدخول.

إدخال بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء

اضغط على السداد 

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا

من خلال عدة محافظ للبنوك التالية:

  • بنك مصر.
  • البنك الأهلي.
  • بنك CIB.
  • بنك الإسكندرية.
  • بنك كريدى أجريكول.
  • بنك بلوم.
  • بنك QNB.
  • بنك الإسكان والتعمير.
  • بنك أبوظبى الإماراتي.
  • بنك عودة.
  • بنك قناة السويس.
  • بنك NBK.

طرق أخرى لسداد فاتورة الكهرباء

أتاحت شركة الكهرباء طرق مختلفة لسداد الفاتورة وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال محفظة خطوط الاتصالات أو من خلال الذهاب مباشرة إلى الشركة أو من خلال مندوب الشركة أو من خلال خدمة الدفع الفورى "فوري" وغيرها من الخدمات المتشابهة وذلك تسهيلا على المستفيدين من الخدمة.

اقرأ أيضاً

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير.. اعرف قيمة فاتورتك الآن

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر فبراير مغربية

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة فبراير 2024 وطرق الدفع

الأكثر قراءة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

بعد رفع سعر الفائدة.. سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 2 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة