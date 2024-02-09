الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 186 قضية اتجار فى النقد الأجنبى بـ113.7 مليون جنيه خلال أسبوع

مضبوطات النقد الأجنبي
مضبوطات النقد الأجنبي

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبطت 186 قضية اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر، في تصريح له، أن قيمة المبالغ المضبوطة في تلك القضايا من العملات الأجنبية بلغت نحو 113.7 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع فى النقد

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تجديد حبس متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

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وأشار إلى أن وزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط المتلاعبين بالاقتصاد، مؤكدا أن هذه الحملات تؤتي ثمارا إيجابية في الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع في النقد.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية اتجار غير مشروع النقد الأجنبي 113 7 مليون جنيه

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