لجنة الاستثمار بالحوار الوطني تزف بشرى خير بشأن "النقد الأجنبي"

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بإعلان رئيس الوزراء تشكيل لجنة قانونية لدراسة استثمارات تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، معتبرها "بشرى خير".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على قناة "دي إم سي": "قرار رئيس الوزراء، مهم ويأتي في توقيت مهم، وجميع دول العالم تتناقس على جذب المستثمرين الأجانب".

وأضاف: "قرار رئيس الوزراء يعطي للاستثمار الأجنبي الذي يفكر في الدخول لمصر ميزة في سهولة الإجراءات ولغة مشتركة مع جميع المستثمرين الأجانبن وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والصين وبعض الشركات العابرة للحدود، ما يعيد على مصر بالخير والنقد الأجنبي سيبدأ دخوله بشكل محترم يجعلنا نخرج من الأزمات".

وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمام كبير بزيادة استثماراتها في مصر، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء يتماشى مع مخرجات جلسات الحوار الوطني ويبين فلسفة القيادة السياسية عندما دعت للحوار الوطني والتفاعل ما بين مخرجات الحوار الوطني والحكومة المصرية.