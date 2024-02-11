الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بزيادة تصل لـ 50%.. قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

جريدة الدستور

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية أعلنتها الحكومة المصرية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منها رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات مارس 2024.

نوضح في التقرير التالي تفاصيل قيمة  الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

ارتفع الحد الادنى للأجور بنسبة 50% بحيث ارتفع من 4000 جنيه ليصل إلى 6000 جنيه يتم صرفها بداية من مرتبات مارس 2024. 

 زيادة 1200 جنيه في أجور العاملين 

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، والهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا  وذلك وفق الدرجة الوظيفية. 

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جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد الزيادة 2024

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة 12.200 جنيه.

 

مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة  10200 جنيه.

 

مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة  9200 جنيه.

 

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد الزيادة 8200 جنيه.

 

مرتبات الدرجة الثانية أو ما يعادلها بعد الزيادة 8000 جنيه.

 

مرتبات الدرجة الثالثة أو ما يعادلها بعد الزيادة 7500 جنيه.

 

مرتبات الدرجة الرابعة أو ما يعادلها بعد الزيادة 7000 جنيه.

 

مرتبات الدرجة الخامسة أو ما يعادلها بعد الزيادة 6500 جنيه.

 

مرتبات الدرجة السادسة أو ما يعادلها بعد الزيادة 6000 جنيه.

 

تطبق زيادة المرتبات الجديدة من مارس 2024 ويتم صرف مرتبات شهر فبراير بنفس القيمة الحالية التي تم صرفها في مرتبات يناير. 

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