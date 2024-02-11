الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد اذان المغرب في رمضان 2024

اذان المغرب
اذان المغرب

تحدد البحوث الفلكية موعد اذان المغرب في رمضان 2024، والذي يختلف من محافظة لاخرى، باختلاف موقعها الجغرافي.

ومن المتوقع أن يكون موعد اذان المغرب في رمضان 2024 الذي يبدأ يوم 11 مارس 2024 في القاهرة في تمام الساعة 6:01 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

موعد اذان المغرب في رمضان 2024

 

الاثنين  1 رمضان: اذان المغرب  6:00م. 

الثلاثاء  2 رمضان:   اذان المغرب  6:01 م. 

الاربعاء  3 رمضان       : اذان المغرب  6:02    م

الخميس 4 رمضان        : اذان المغرب  6:03    م

الجمعة  5 رمضان        : اذان المغرب  6:03    م

السبت   6 رمضان        : اذان المغرب  6:04    م

الاحد     7 رمضان        : اذان المغرب  6:05    م

الاثنين  8 رمضان        : اذان المغرب  6:05    م

الثلاثاء  9 رمضان        : اذان المغرب  6:06    م

الاربعاء 10 رمضان      : اذان المغرب  6:07    م

الخميس 11 رمضان      : اذان المغرب  6:07    م

الجمعة  12 رمضان      : اذان المغرب  6:08    م

السبت   13 رمضان      : اذان المغرب  6:08    م

الاحد 14 رمضان         : اذان المغرب  6:09    م

الاثنين   15 رمضان: اذان المغرب  6:10         م

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

باقي 126 يوما على العيد الكبير.. موعد عيد الأضحى 2024

متى يؤذن المغرب في رمضان 2024؟

 

الثلاثاء  16 رمضان      : اذان المغرب  6:10    م

الاربعاء 17 رمضان      : اذان المغرب  6:11    م

الخميس 18 رمضان      : اذان المغرب  6:12    م

الجمعة  19 رمضان      : اذان المغرب  6:12    م

السبت   20 رمضان      : اذان المغرب  6:13    م

الاحد     21 رمضان      : اذان المغرب  6:13    م

الاثنين  22 رمضان      : اذان المغرب  6:14    م

الثلاثاء  23 رمضان      : اذان المغرب  6:15    م

الاربعاء 24 رمضان      : اذان المغرب  6:15    م

الخميس 25 رمضان      : اذان المغرب  6:16    م

الجمعة  26 رمضان      : اذان المغرب  6:16    م

السبت   27 رمضان      : اذان المغرب  6:17    م 

الاحد     28 رمضان      : اذان المغرب  6:18    م

الاثنين  29 رمضان     اذان المغرب  : 6:18   م.

اقرأ أيضا 

أسعار الياميش الرمضاني 2024

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2024

 

txt

كم يوم متبقي على رمضان 2024 ورسائل للتهنئة

txt

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

اذان المغرب اذان المغرب فى رمضان موعد اذان المغرب في رمضان البحوث الفلكية متى يؤذن المغرب في رمضان

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة "كوارشى" بالبساتين

مصادر: صفقة الفنادق "التاريخية" تستهدف خفض سعر الدولار في السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح