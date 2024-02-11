تحدد البحوث الفلكية موعد اذان المغرب في رمضان 2024، والذي يختلف من محافظة لاخرى، باختلاف موقعها الجغرافي.

ومن المتوقع أن يكون موعد اذان المغرب في رمضان 2024 الذي يبدأ يوم 11 مارس 2024 في القاهرة في تمام الساعة 6:01 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد اذان المغرب في رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان: اذان المغرب 6:00م.

الثلاثاء 2 رمضان: اذان المغرب 6:01 م.

الاربعاء 3 رمضان : اذان المغرب 6:02 م

الخميس 4 رمضان : اذان المغرب 6:03 م

الجمعة 5 رمضان : اذان المغرب 6:03 م

السبت 6 رمضان : اذان المغرب 6:04 م

الاحد 7 رمضان : اذان المغرب 6:05 م

الاثنين 8 رمضان : اذان المغرب 6:05 م

الثلاثاء 9 رمضان : اذان المغرب 6:06 م

الاربعاء 10 رمضان : اذان المغرب 6:07 م

الخميس 11 رمضان : اذان المغرب 6:07 م

الجمعة 12 رمضان : اذان المغرب 6:08 م

السبت 13 رمضان : اذان المغرب 6:08 م

الاحد 14 رمضان : اذان المغرب 6:09 م

الاثنين 15 رمضان: اذان المغرب 6:10 م

متى يؤذن المغرب في رمضان 2024؟

الثلاثاء 16 رمضان : اذان المغرب 6:10 م

الاربعاء 17 رمضان : اذان المغرب 6:11 م

الخميس 18 رمضان : اذان المغرب 6:12 م

الجمعة 19 رمضان : اذان المغرب 6:12 م

السبت 20 رمضان : اذان المغرب 6:13 م

الاحد 21 رمضان : اذان المغرب 6:13 م

الاثنين 22 رمضان : اذان المغرب 6:14 م

الثلاثاء 23 رمضان : اذان المغرب 6:15 م

الاربعاء 24 رمضان : اذان المغرب 6:15 م

الخميس 25 رمضان : اذان المغرب 6:16 م

الجمعة 26 رمضان : اذان المغرب 6:16 م

السبت 27 رمضان : اذان المغرب 6:17 م

الاحد 28 رمضان : اذان المغرب 6:18 م

الاثنين 29 رمضان اذان المغرب : 6:18 م.

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